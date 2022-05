Un proyecto de Genyo sobre células CAR-T, premiado como innovación tecnológica

El proyecto Improvement of “off-the-shelf” allogenic CAR-T cells and associated products, centrado en la inmunoterapia celular aplicada a tumores sólidos, linfoma y leucemia, ha obtenido el primer premio en la categoría de innovación tecnológica de los Premios Zinkinn Andalucía, galardones impulsados por Roche Farma y la Fundación Progreso y Salud.

Este estudio, desarrollado por el grupo de investigación que lidera Karim Benabdellah en Genyo, en colaboración con María Dolores Carmona de IMIBIC (Córdoba), tiene la finalidad de obtener pequeñas partículas -exosomas- con capacidad antitumoral procedentes de donantes sanos.

Según detalla Benabdellah, “el objetivo es utilizar exosomas, pequeñas partículas con capacidad antitumoral secretadas por las células CAR-T obtenidas de donantes sanos como complemento o sustituto de las CAR-T convencionales”. La principal ventaja reside en que “al proceder de donantes sanos, nos aseguramos una producción continua y, por tanto, una disponibilidad inmediata para todos los pacientes que lo necesiten”, asegura. Se trata, en definitiva, “de utilizar un compuesto universal obtenido de células T de donantes sanos, de modo que estén disponibles inmediatamente para su administración como tratamiento a los pacientes”.

Además, y también gracias a la edición genómica, “es posible mejorarlas para que no sean rechazadas por el paciente que las recibe”. Y es que, hasta el momento, todos los medicamentes CAR-T aprobados provienen del propio paciente, por lo que en muchos casos son células deterioradas por los tratamientos aplicados, no tienen la calidad suficiente o se ven mermadas por el ambiente tumoral”.

Conscientes de los “prometedores resultados de la inmunoterapia en su aplicación clínica”, en este trabajo participan profesionales sanitarios del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Reina Sofía-IMIBIC en Córdoba, con Concha Herrera al frente; apoyados por Juan Antonio Marchal, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.

Premios Zinkinn

Distintos proyectos centrados en la investigación de terapias celulares y génicas, medicina personalizada, mejoras organizativas e innovación digital frente al Covid-19 han sido galardonados en la primera edición de los Premios Zinkinn Andalucía, impulsados por la Fundación Progreso y Salud y Roche Farma España en colaboración con Opinno.

Los premios, dotados con un total de 20.000 euros, tienen como objetivo apoyar y dar visibilidad a los proyectos innovadores en salud con mayor proyección, impacto y viabilidad en Andalucía, independientemente de su magnitud y de la fase de desarrollo en la que se encuentren, siempre que no tengan relación con fármacos concretos.