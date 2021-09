La provincia ya hace sus cuentas para el regreso a la normalidad

Hubo un tiempo en el que los granadinos consultaban los datos del Instituto de Estadística y Cartografía para saber si las restricciones del coronavirus iban a endurecerse, pero todo cambia. El anuncio del regreso a la normalidad para los municipios que estén en una situación óptima supone un bálsamo para la población, que lleva mucho tiempo esperando este paso. El requisito fundamental para conseguir al pase al Nivel de Alerta 0, que se estrenará este viernes, es presentar una tasa de incidencia inferior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Tres de las cuatro áreas de la provincia cumplen este requerimiento a falta de dos actualizaciones de los datos de la Consejería de Salud y Familias.

El área Sur amanece este miércoles con una tasa de 40,9 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Además, su guarismo en este apartado en la última semana es de 16,8 contagios, lo que indica una evolución favorable. Por otro lado, el área nordeste muestra un estado sobresaliente con una incidencia de 27,6 casos en el plazo de 14 días y de solo 8,2 en 7.

El distrito metropolitano también está dentro del límite marcado por la Junta, pues su tasa está cifrada en 43,7 casos. El territorio que aprieta para cuadrar sus números antes de la hora del examen es el distrito Granada, que engloba a la capital junto a las localidades de Beas de Granada, Huétor Santillán y Jun. Los 62,4 casos que marca la incidencia de este terreno, con 63,8 en la capital, está en proceso de reducción, ya que en la última semana el dato se encuentra en 21,6. Jornadas como la de este martes, con únicamente 19 contagios registrados aseguran el descenso de todas las áreas.

La llegada al Nivel de Alerta 0 supondrá un abanico de posibilidades que para algunos sectores es como agua de mayo. Un ejemplo de esto es el ocio de nocturno, que arde en deseos de recuperar la posibilidad de que su hora de cierre permita ver el amanecer a sus clientes. Toda Granada y Andalucía estarán muy pendientes de los dos próximos partes de la Consejería de Salud.

El deseo del granadinismo

El Granada CF no atraviesa su mejor momento a nivel deportivo. El cuadro de Robert Moreno no ha logrado todavía un triunfo en la competición liguera, pero esto no quita el ánimo de fútbol a su afición, que tras la comparecencia de Juanma Moreno este martes reavivo una vez más su ilusión por volver a ver Los Cármenes lleno hasta la bandera. La Junta volverá a pedir al Gobierno central que los estadios acojan el 100% de su aforo. Si esta propuesta prospera, los abonados rojiblancos se despedirán de los sorteos para acudir a la instalación del Zaidín. Para colmo, el primer choque que podría disfrutar de este avance es un Granada-Sevilla.