Las protestas de Cataluña no afectan hoy a las comunicaciones por tren y avión con Granada

Las protestas en Cataluña tras darse a conocer la sentencia del Procés están afectando a un buen número de vuelos con salida desde la ciudad condal o destino a la misma, pero en la jornada de hoy ninguna de esas cancelaciones afecta a la conexión con Granada.

Para hoy, según información facilitada por la compañía aérea Vueling, que gestiona la línea Granada-Barcelona, hoy se han cancelado un total de 36 vuelos desde o hacia el aeropuerto de El Prat, pero ninguno de ellos enlaza con Granada, que tiene cuatro vuelos diarios que la unen con la capital catalana.

En cuanto a si habrá cancelaciones más adelante, fuentes consultadas por GranadaDigital han asegurado que es algo difícil de prever porque las circunstancias son distintas cada día. De hecho, el martes sí que se anularon los cuatro vuelos entre las dos ciudades.

Respecto a las conexiones por tren de alta velocidad, fuentes de Renfe han confirmado que los servicios que unen Granada con Barcelona no se están viendo afectados por el momento. Hay trenes que no circulan debido a las protestas, pero son fundamentalmente servicios entre Barcelona y Girona. Las mismas fuentes, en la línea apuntada por Vueling, han añadido que no es descartable alguna eventualidad más adelante. «Pero por ahora todo funciona con normalidad», han subrayado.

Entre Granada y Barcelona hay cuatro conexiones diarias por ferrocarril de alta velocidad en cada dirección, dos de ellas directas.