Protestan por la “pérdida de derechos” de los trabajadores del SAS

Este jueves, 12 de noviembre, los sindicatos de la Sanidad Pública en Granada han celebrado una concentración de protesta en la entrada del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, para pedir la derogación de la Orden de 9 de noviembre que ha venido a “cercenar los derechos de miles de profesionales de la Sanidad Pública en Andalucía”. Las movilizaciones continuarán todos los martes y jueves en Centros Hospitalarios y de Atención Primaria de la provincia de Granada hasta que no se produzca la derogación de dicha Orden publicada el pasado domingo 9 de noviembre.

Desde la Secretaría de Sanidad de la Federación de Empleados/as de los Servicios Públicos (FeSP), de UGT Granada, se exige la derogación de dicha Orden, que solo recoge muchos “noes”. “No al descanso, no a la conciliación, no a realizar solo mis funciones, no a mi estabilidad en el puesto, no al cuidado de mi familia, no a mi conciliación….); y un solo “sí”: sí a enchufar a dedo a los “amiguitos” del Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía”.

Se ha pasado, dicen desde el Sindicato, “de los aplausos y los monumentos, a que los profesionales no tengan derecho a cuidar de sus familiares, de no poder descansar entre turno y turno, de tener que depender del capricho de un gerente para poder disfrutar de sus días de vacaciones, de tener que hacer funciones que no son propias de su profesión, de poder ser destinados dónde y cuándo quieran ellos, además de contar con poder para contratar a dedo a quienes deseen”.

UGT no quiere ser “cómplice” de una Orden que solo pretende “tapar la incompetencia y la incapacidad de gestión de esta Administración”. Así, el sindicato condena “la falta de sensibilidad de la Consejería de Salud hacia un colectivo que lleva ocho meses trabajando al 200%, dándolo todo mientras se dejan la piel en su puesto y se juegan la salud, la vida y la de sus familiares, para recibir ahora un tratamiento indigno y un auténtico desprecio por parte de los dirigentes políticos en el Gobierno de la Junta de Andalucía”. “No hay que olvidar que los profesionales tienen que cuidar a la ciudadanía, pero también tienen derecho a velar por su salud y cuidar de los suyos”, aseguran.

Y todo ello, apuntan desde UGT, “con la excusa de una pandemia que necesita de buenos gestores, trabajadores y expertos en este terreno y no de unos gestores que no conocen otra cosa que el ordeno y mando”. “Esta forma de actuar impuesta es una acción deplorable que encubre un procedimiento con mala fe en contra de los derechos consolidados de los trabajadores y trabajadoras”, por lo que desde UGT y el resto de sindicatos de la Sanidad Pública se emprenderán “las medidas legales oportunas para que se queden sin efecto esta sarta de insultos que, en forma de orden, están recibiendo los que hace poco eran los héroes, y que la Consejería de Salud ahora quiere convertirlos en esclavos”.

CCOO Granada, por su parte, no admitirá que los profesionales “sean castigados después de todo el esfuerzo y trabajo que están realizado durante esta pandemia”. Así lo ha denunciado Félix Alonso, secretario general del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada, que considera “inadmisible” que la Junta “suspenda sus vacaciones, sus permisos que les castigue, en definitiva, aumentando su jornada laboral e imponiendo la movilidad geográfica”. Por todo ello, exige al Gobierno de la Junta “que retroceda y retire este Decreto tan dañino y lesivo para el personal sanitario, ese personal al que hace escasamente unas semanas, rendía homenajes”.

Para CCOO, “especial gravedad tienen otras medidas contempladas como la movilidad forzosa de tipo geográfico, es decir, a otros centros dentro de la localidad habitual de trabajo o situados en otras localidades, y la movilidad forzosa funcional que supone el cambio obligatorio en el ejercicio de las funciones habituales teniendo que desempeñar, sin ostentar la titulación habilitante, otras funciones diferentes, con el consiguiente riesgo para la salud de los pacientes, el estrés para quien es sometido a ese cambio de funciones y el riesgo jurídico de los/las profesionales ante previsibles demandas por mala praxis durante el ejercicio de funciones para las que no se tiene la titulación habilitante”, añade Alonso.

“No solo eso, sino que además se quebrantan gravemente los derechos laborales del personal del SAS, incluido el personal en formación sanitaria especializada, con otras medidas como la suspensión de vacaciones, permisos y licencias, de las reducciones de jornada por motivos de conciliación u otros, de las exenciones de guardias por edad, así como de los descansos mínimos diario y semanal, pudiéndose modificar discrecionalmente por las direcciones gerencias la jornada máxima y la duración de los turnos de trabajo”, señala Alonso.

Y es que, termina el dirigente sindical, “los profesionales tienen que cuidar a la ciudadanía, pero también tienen derecho a velar por su salud y cuidar de los suyos”. Por todo ello, las organizaciones sindicales se movilizarán todos los martes y jueves en centros hospitalarios y de Atención Primaria de toda Andalucía hasta que no se produzca la derogación de dicha orden publicada el pasado domingo 9 de noviembre. Este jueves 12 de noviembre ha sido la primera concentración en centros de Atención Primaria, denunciando además “la saturación que presentan y la necesidad de un plan de reactivación que evite el colapso en el que se encuentran”.