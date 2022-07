Alumnos, profesores y propietarios de las autoescuelas de Granada se han manifestado este lunes frente a la Jefatura Provincial de Tráfico para protestar por la falta de examinadores en la provincia. Una situación que "está alargando hasta, como mínimo, los cinco meses" el tiempo de espera para poder realizar el examen práctico, tal y como ha asegurado Javier López, profesor de Autoescuela Europa y uno de los convocantes de la protesta. "Granada necesita al menos diez examinadores más para poder desencallar este tapón, pero desde la administración no hay ninguna intención de solucionar el problema", ha reclamado.

La provincia cuenta con unas 200 empresas dedicadas a este negocio y alrededor de 8.000 alumnos con el teórico aprobado pendientes de examinarse del práctico. Sin embargo, las listas de espera se alargan hasta mínimo los ya mencionados cinco meses. Tiempo que en autoescuelas más pequeñas puede alagarse hasta los siete meses. "Están dañando a todo el gremio", ha denunciado una de las manifestantes.

Los profesionales del sector consideran que pueden trabajar a un mayor ritmo, pero denuncian que los cupos están limitados a uno de cada diez alumnos. "Cuando empecé había exámenes semanales para todos los alumnos que quisiéramos, ahora mismo cada 15 días y solo podemos presentar a un 10% de los preparados", ha manifestado otra de las profesoras concentradas frente a Tráfico: "No es tanto el gasto como lo limitado en el tiempo que llega a desesperar tanto a alumnos como a profesores".

El verano suele ser una temporada alta para las autoescuelas, especialmente entre los jóvenes que aprovechan las vacaciones para conseguir sus carnés. Esta tendencia está cambiando por la falta de personal: "Es una época que, se supone, con mucho trabajo, pero como los alumnos no se pueden examinar no quieren dar clase. Estamos en temporada alta y parados".

Pero los perjudicados no son únicamente los profesores, los alumnos también ven su rendimiento y confianza alterados por esta situación. "Cuando llega el práctico ya se te ha olvidado todo", ha lamentado uno de los afectados, mientras que otra joven ha explicado que "me examiné del teórico hace dos meses y aún no tengo fecha para el práctico".

"La formación no es la correcta. Lo ideal sería que, nada más aprobar el teórico y con los conocimientos frescos, empezaran las clases prácticas y, una vez terminen las clases, poder examinarse. Si se preparan y ahora tienen que esperar dos meses para examinarse se les olvida todo", ha argumentado una de las preparadoras, quien recuerda que, si suspenden, "luego tienen que esperar otros cuatro meses para volver a examinarse".

La situación no es nueva. La escasez de examinadores es palpable desde 2015 y no es exclusiva de Granada. Según las estimaciones del sector, se calcula que casi dos millones de personas esperan para examinarse en toda España. Para los convocantes, la solución parece clara. "Buscamos hacer eco del problema a nivel nacional porque no podemos crecer a nivel económico ni generar puestos de trabajo puesto que la administración no se comunica con nosotros", ha lamentado finalmente.