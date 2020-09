Lío entre el Ayuntamiento de Monachil y los residentes en Sierra Nevada a cuenta de Pradollano

El alcalde de Monachil, José Morales, ha calificado de “absoluto disparate e inocentada de mal gusto promovida por intereses políticos” la propuesta de la Asociación de Vecinos de Sierra Nevada de que la urbanización de Pradollano pase a depender administrativamente del Ayuntamiento de Güejar Sierra, y se segregue del de Monachil.

“Si no fuera porque no estamos a 28 de diciembre, pensaría que se trata de una broma, pero detrás de esta barbaridad solo hay, una vez más, intereses políticos, y estamos convencidos de que no representa el sentir general de los vecinos de Sierra Nevada”, apunta el alcalde.

“Los vecinos de Monachil, y los de Sierra Nevada, pueden estar muy tranquilos, porque este Ayuntamiento jamás permitiría que Pradollano dependa de otro municipio, por mucho que el presidente de una Asociación de Vecinos encargue un disparatado informe jurídico que intente justificar lo contrario”, señala Morales.

Inversiones en Pradollano

El regidor recuerda que, en contra de lo que afirma la asociación de vecinos, “el Equipo de Gobierno de Monachil no ha dejado de invertir en Pradollano durante los últimos cinco años todos los recursos propios que ha podido, a pesar de la complicada situación económica que atraviesa el Ayuntamiento debido a la nefasta gestión del PP, y hemos conseguido importantes subvenciones de otras administraciones que se han invertido directamente en Sierra Nevada”.

Así, Morales destaca la subvención de 487.000 euros del Gobierno de España para cambiar las luces de Pradollano por LED; los más de 300.000 euros que el Ayuntamiento ha invertido en los últimos cinco años para mejorar el asfaltado, las barandas o los bordillos de Pradollano; los 55.000 del proyecto ‘Monachil Sierra Nevada: shopping para tod@s’ o los más de 150.000 que se han destinado a mejorar la depuradora de Sierra Nevada, entre otras muchas.

“Es absolutamente falso, por lo tanto, que el Ayuntamiento de Monachil tenga abandonados a los vecinos de Sierra Nevada”, apunta el regidor, quien recuerda que “a todas estas inversiones hay que sumar también los refuerzos que el Ayuntamiento hace de la Policía Local en Pradollano, el servicio de limpieza y quitanieves o el servicio de microbús que depende del Consistorio”.

El alcalde recuerda que el Ayuntamiento de Güejar Sierra “no ha sido capaz en los últimos cinco años ni siquiera de encargarse del mantenimiento de los 200 metros de la carretera de El Purche que están en su término municipal, y que cada año tiene que arreglar el Ayuntamiento de Monachil”.

Jose Morales solicita a la Junta de Andalucía, que declaró a Monachil Municipio Turístico hace apenas tres meses, que promueva la firma de convenios específicos con sus distintas consejerías “para poder seguir mejorando la prestación de servicios en Pradollano y en todo el municipio de Monachil”.

El alcalde transmite a los vecinos de Monachil “un mensaje de tranquilidad absoluta, porque Sierra Nevada no va a dejar de pertenecer en ningún caso al municipio de Monachil por muchas ideas locas e informes absurdos que algunos promuevan con claros intereses políticos”.