La programación navideña de Motril congregó a más de 30.000 personas

La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, ha dado por concluida la programación navideña, diseñada por el Ayuntamiento de Motril, con un más que satisfactorio balance que corrobora la amplísima y evidente respuesta popular que ha superado, según todas las estimaciones, la participación de 30.000 personas; convirtiendo las calles y plazas de la ciudad y anejos en un “continuo escenario de fiesta, cultura y deporte en el que se han implicado al máximo motrileños, visitantes y comerciantes”, ha declarado la primera autoridad municipal.

Casi un centenar de actos convocados de los que más de cincuenta lo han sido directamente por el Ayuntamiento de Motril y, en otros casos –como la Cabalgata de Reyes- con el respaldo económico y logístico del consistorio. Algunos de ellos han capitalizado el interés y la participación de miles de personas; es el caso de la propia Cabalgata, el Belén Viviente de Los Tablones, las diversas pruebas nocturnas de la San Silvestre o el sorprendente pasacalles de Giant Lumen (que dejó al público con la boca abierta), así como el multitudinario Encuentro Joven que anticipó las actividades motrileñas con la participación directa de 3.000 personas.

En paralelo, las propuestas de colectivos y asociaciones del municipio que se han celebrado bajo el paraguas de varias áreas municipales han tenido una repercusión extraordinaria de público; hasta el punto de que se ha recuperado el Mercado Municipal para la tradicional Zambombá –literalmente abarrotado en una noche espectacular-, la Navidad Flamenca u otras tantas convocatorias de exhibición o animación callejera (villancicos, ruta Los Reyes de la Tapa) protagonizadas por cientos de personas pertenecientes a entidades, asociaciones, corales, colectivos o empresas del municipio; destacando el especial cariño puesto por la Asociación de Comerciantes en todos los actos convocados por la misma.

Mención especial merece la programación cultural que ha acogido el Teatro Calderón, con un 100% de lleno en todas las propuestas que han abarcado un amplio rango de público y sin olvidar en ningún momento a los más pequeños: conciertos navideños, solidarios, galas, representaciones musicales, ilusionismo, festivales y otros actos que tuvieron el broche de oro con el Concierto de Año Nuevo protagonizado por la Joven Orquesta del Sur de España; todo ello revestido con la calidad y altura que merece el público de la ciudad, en un escenario como el del emblemático espacio escénico motrileño.

Con especial cariño se acogió la Exposición de Belenes y el Concurso que ha dejado imágenes entrañables y llenas de plasticidad en la Navidad de Motril.

Precisamente, el público infantil y juvenil ha disfrutado a lo grande del elenco de actividades de la Navidad en su ciudad, barrios y anejos: poblados navideños, Papá Nöel, pajes reales, gimkana y el disfrute de numerosas áreas de esparcimiento, juego y actividades educativas repartidas por toda la geografía del casco urbano, Puntalón, La Garnatilla, Los Tablones, Varadero y Santa Adela. Junto a ello, dos espacios con atracciones de feria dentro de la ciudad han completado el decorado festivo para el disfrute de la gente menuda que se sorprendió de los numerosos pasacalles que ambientaron el centro motrileño.

Solidaridad y fiesta

Por su parte, la actividad deportiva ha brillado con luz propia no ya en el desarrollo de pruebas tan emblemáticas como la San Silvestre, sino con la implicación del área de Deportes en citas solidarias como la protagonizada por el Club Baloncesto Costa Motril y el Grupo La Caña “Una canasta, un kilo”. Y es que ha sido esa bandera, la de la solidaridad, la que ha ondeado en la gran mayoría de los actos navideños: desde recogidas de juguetes, hasta la masiva respuesta de los motrileños aportando su colaboración y alimentos en muchas de las actividades y, cómo no, en los ensayos solidarios efectuados por las hermandades de la Vera Cruz y Nazareno; algo que se extendió a las proyecciones de Motril Cinema, en el CDT, la propia Asociación Pro Cabalgata de Reyes, Asociación de Comerciantes, la Unión de Agricultores Independientes, Cruz Roja y un largo etc. Los destinatarios de estas acciones benéficas y solidarias han sido directamente las familias con escasos recursos económicos, el Banco de Alimentos de Motril, Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, además de otros.

En todo este gran contexto festivo, humano y solidario “ha sido fundamental y extraordinaria la participación y coordinación de la casi totalidad de las áreas municipales”, destaca la alcaldesa Luisa María García Chamorro en referencia, en concreto, a las de Fiestas, Cultura, Participación Ciudadana, Comercio, Turismo, Juventud, Deportes, Limpieza y Mantenimiento; con la implicación decisiva y eficaz de la Policía Local y Protección Civil, que han garantizado la seguridad de la totalidad de actividades así como del público durante el cierre al tráfico de la calle Emilio Moré, en pleno centro comercial, “que ha resultado ser un acierto durante toda la Navidad”, dijo García Chamorro.

Operativo de limpieza

La primera edil ha puesto de relieve, igualmente, el trabajo del servicio de limpieza que literalmente se multiplicó en todas las convocatorias y, en especial, durante el transcurso de la Cabalgata de Reyes que supuso una auténtica movilización operativa en el todo el casco urbano, de sur a norte y viceversa. El día 5 se realizó una limpieza previa de todo el recorrido y una concienzuda a posteriori con un amplio refuerzo humano y mecánico, recogiéndose más de tres toneladas de residuos y teniendo en cuenta que la máquina barredora hubo de realizar hasta cuatro pasadas en algunas vías de la ciudad.

En lo referente a la iluminación extraordinaria de la ciudad, la alcaldesa ha anunciado que ya se está trabajando en la mejora del pliego con la empresa adjudicataria, Ximenez, para mejorar considerablemente el montaje de próximas fiestas. Las instalaciones de este año estaban contratadas ya por el anterior gobierno municipal y los problemas producidos, totalmente ajenos al ayuntamiento, se solventarán con los cambios que se están tramitando.

En definitiva, para la primera autoridad municipal, se ha cumplido un objetivo claro y totalmente definido desde la propia alcaldía: “ofrecer actividades a los motrileños, hacer que estos se sientan cómodos y felices en su ciudad durante la Navidad, dinamizar las calles y espacios públicos e incentivar las compras comerciales dentro del casco urbano”, todo ello sin olvidar la imagen del municipio que se proyecta hacia el exterior y “el cambio de rumbo de la atonía y monotonía hacia la participación y la alegría en todo el municipio”, apunta García Chamorro quien además ha declarado la firme intención de la institución municipal por mantener y ampliar esa dinamización no ya solo la Navidad, sino al resto de celebraciones anuales.