El Programa Talento Mujer de la UGR inicia su quinta edición: "El futuro está en la tecnología y no podemos quedarnos fuera"

La presencia de mujeres en las carreras STEM, relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, es muy reducida. El Programa Talento Mujer de la Incubadora de Talento de la Universidad de Granada busca que las mujeres se acerquen más a las titulaciones de estos campos. La iniciativa ha iniciado esta semana su quinta edición de la mano de Strada, empresa puntera en tecnología de última generación que cuenta con 1.500 empleados en Granada. Durante seis meses, las quince participantes de este proyecto se formarán en esta compañía para seguir desarrollando su pasión y sumar un importante contacto con el mundo laboral.

"Desde chica he querido dedicarme a esto"

Rocío Palma, alumna del grado de Estadística, conoció el programa gracias a una compañera y decidió mandar su currículum, una decisión que dio buen fruto. "A mí lo que más me atrae realmente es la tecnología. Me encanta trabajar con los ordenadores y la programación. Estoy entusiasmada por esto. He tenido la suerte de que estoy tocando ramas de eso. Desde chica he querido dedicarme a esto", manifiesta la estudiante, que también señala su gusto por el "mundo empresarial".

A la joven le parece "una idea increíble que ahora se busquen mujeres de las ciencias con un talento porque las hay por todas partes". Asimismo, hace hincapié en que esa brillantez está muy presente en Granada y que "ya era hora" de que este tipo de iniciativas ganen presencia. Sus expectativas para estos próximos meses están centradas en "meterme de lleno en el mundo empresarial" y "tener soltura en este tipo de ramas".

María Camacho, alumna del grado de Física, se acercó al proyecto hace dos años con la idea de encontrar unas prácticas que califica como un "privilegio" por "poder tener un primer contacto con el mundo del empleo como el que estoy teniendo". María apunta que es menos conocedora de "este ambiente", pero ha llegado a él para empaparse "porque las posibilidades de trabajo son muchísimas".

La participante del programa de la Incubadora de Talento incide en que en su titulación, en la que calcula que hay un 30% de mujeres, cuenta "con muchas compañeras y parece que poco a poco están mejorando los porcentajes". Por otro lado, celebra poder estar tan bien rodeada en sus primeros días en Strada, donde asegura que ha vivido "muy buen ambiente" en las primeras jornadas de formación específica en habilidades blandas que todas reciben según su área.

"No hay ningún motivo por el cual tengamos que sentirnos limitadas"

Pilar Guillén, SuccessFactors Global Delivery Centers & Service Management en Strada, prevé que, al igual que en ediciones previas, la evolución de las integrantes sea "bastante satisfactoria. La coordinadora de proyectos entre la compañía y la UGR destaca que esta les proporciona "un talento muy especializado". "Prevemos que a los seis meses ya puedan empezar también, si todo va bien y el negocio lo permite, con nosotros con un contrato permanente", dice la responsable.

La trabajadora de Strada aprecia que las alumnas "cada vez valoran más tener esta formación específica e incluso la inversión en el mundo laboral". Además, recalca que el sector tecnológico "está muy demandado en el mercado". "Ojalá cuando estudié hubiese podido tener acceso a un programa de este tipo de manera gratuita. Es algo adicional que no se encuentra normalmente", declara la titulada en Telecomunicaciones.

"No hay ningún motivo por el cual tengamos que sentirnos limitadas. Creemos que hay que dar visibilidad a estas mujeres que sí apuestan por hacer realmente lo que les gusta, sea tecnológico o no, y ayudarlas un poco en la inmersión en el mundo laboral", incide Pilar. La coordinadora apela a la "responsabilidad social de poder acabar con los estereotipos sociales" para que la representación femenina crezca en aulas donde está en niveles muy bajos. Esta una de las preocupaciones de la propia universidad. Así lo detalla Lola Vidal, codirectora de la Incubadora de Talento de la UGR: "Seguimos preocupados porque el número de matriculaciones de las chicas en las carreras STEM sigue siendo bastante bajo. Es verdad que la incorporación en el sector digital está aumentando, pero gracias al esfuerzo que están haciendo las propias empresas".

La docente celebra que ahora "las chicas tienen muchas ganas de incorporarse y antes íbamos buscándolas", lo que representa un cambio de tendencia para mirar al futuro con mayor optimismo. Lola Vidal asevera que este tipo de colaboraciones son necesarias porque "ellos necesitan talento femenino y nosotros queremos fomentarlo". "La sinergia es perfecta y estamos encantados. Ojalá haya muchas más", añade la codirectora de la Incubadora de Talento, que comparte el "entusiasmo" de sus estudiantes por esta etapa en el alba de su vida laboral.