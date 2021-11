Un programa municipal invierte 340.000 euros para ayudar a personas vulnerables en Granada

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha un programa extraordinario de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad con una inversión de 340.000 euros que “está destinado proteger a la ciudadanía de las consecuencias sociales de la actual pandemia de Covid-19”. Así lo ha anunciado este lunes la concejala de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez, quien ha explicado que el proyecto se llevará a cabo mediante un convenio con Cruz Roja.

La edil ha añadido que la entrega de las ayudas se articulará fundamentalmente a través de la entrega de tarjetas prepago que permitirán la cobertura de necesidades básicas, fundamentalmente alimentarias. “Estimamos que con este programa se podrá dispensar unas 600 tarjetas al mes, con un importe de entre 50 a 150 euros en función del numero de miembros de la unidad familiar. Contará una inversión total de 340.000 euros y su plazo de ejecución es de 6 meses desde el 1 de noviembre hasta el 31 de abril de 2022, aunque se podrá prorrogar”, ha detallado.

Tras recordar en que la iniciativa se llevará a cargo gracias a un convenio firmado con Cruz Roja, “porque es una entidad de reconocido prestigio que ha demostrado en multitud de ocasiones estar preparada para acometer estos programas de forma solvente y destinando a ellos todo el esfuerzo y los recursos necesarios”, Gutiérrez ha añadido que las personas o familias beneficiadas por las ayudas serán derivadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Este programa extraordinario, que se ha visto ampliado con la incorporación “de nuevas familias tradicionalmente normalizadas que vivían de forma autónoma, y que ahora precisan apoyo para cubrir sus necesidades básicas como consecuencia de la pandemia”, posibilita el acceso a productos básicos de alimentación, limpieza del hogar e higiene personal, “ofreciendo además una atención integral, articulando medidas complementarias de mejora de la empleabilidad, ahorro energético, atención a personas mayores y a sus cuidadores y refuerzo de competencias digitales”, ha señalado.

Durante la presentación del programa, en la que ha estado acompañada por representantes de Cruz Roja, Gutiérrez ha anunciado que el área de Derechos Sociales ha conseguido poner al día los pagos de las ayudas económicas familiares de emergencia social, abonando todas las ayudas que estaban pendientes desde hace meses.

“Esto significa que a fecha 1 de julio de 2021 había pendientes de pago 168 ayudas económicas y familiares de emergencia, por un importe de 91.672,29 euros, que correspondían a ayudas tramitadas en el mes de septiembre de 2020, por lo cual había una demora en el pago de 9 meses”, ha explicado. “Esta concejalía ha realizado un esfuerzo importante priorizando el pago de estas ayudas, que en muchos casos son la única forma que tienen estas familias y personas vulnerables de afrontar los gastos cotidianos mas básicos. Hay cuestiones que no pueden esperar y que necesitaban una respuesta urgente que no se estaba dando. A fecha de hoy puedo decir que no hay demora”, ha concluido.