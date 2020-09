El programa Erasmus+ financia un proyecto sobre turismo sostenible e innovación con participación de la UGR

El pasado 15 de septiembre tuvo lugar la reunión de lanzamiento del proyecto MOTION-froM Overtourism To Innovating sOlutioNs in the EU. Este evento, que se celebró de manera virtual, sirve de punto de partida de las actividades vinculadas a esta Asociación Estratégica Erasmus+ recientemente aprobada.

El proyecto MOTION se comenzó a gestar a finales de 2019 y tuvo su reunión preparatoria en nuestra Universidad en febrero de este año. Durante sus tres años de duración, MOTION tratará de abordar la cuestión del turismo sostenible desde diferentes perspectivas: la vinculada a la formación universitaria en esa temática, la relacionada con la generación de innovaciones en productos y servicios relacionados con el turismo y la vinculada a la promoción y gestión de destinos.

Este proyecto se articula en torno a nueve productos intelectuales (intelectual outputs-IOs) y un conjunto amplio de actividades, donde destacan las relacionadas con la formación para el alumnado, docentes, los operadores de turismo y los gestores de destino, el desarrollo de herramientas para promover la innovación en el sector sobre la base de la sostenibilidad, un sistema regional de indicadores de sostenibilidad en destinos, y un conjunto amplio de actividades que facilitan la transferencia de resultados a los agentes implicados.

El proyecto está liderado por la Laurea University of Applied Sciences (Finlandia) y participan otras cinco universidades europeas: Kiel University of Applied Sciences (Alemania), Nicolaus Copernicus University (Polonia), Klaipeda University (Lituania), Universidad de Granada, además del Ayuntamiento de Monachil.

La Universidad de Granada aporta cinco investigadores a este proyecto, José Alberto Castañeda García, Miguel A. Rodríguez Molina y Dolores M. Frías Jamilena del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, y Víctor J. García Morales y Rodrigo Martín Rojas, del Departamento de Organización de Empresas II, ambos departamentos con sede en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Estos profesores son los responsables directos de dos IOs, relacionados con el sistema regional de indicadores, como una herramienta eficaz para la gestión de destinos, dado que no solamente incluirá información relevante, sino también la posibilidad de simular escenarios y soluciones de promoción de una actividad turística sostenible por regiones, siendo también responsables de la edición de una Guía (Handbook) que resumirá los resultados alcanzados en el proyecto.

Como primera actividad, se ha planificado un sprint online sobre el futuro del sector, dada la situación actual de parálisis, que está previsto que se desarrolle en la última semana de noviembre.

MOTION viene a reforzar el conjunto de iniciativas que está llevando a cabo nuestra Universidad relacionadas con el turismo, tanto formativas como de investigación, y se espera que sirva para generar nuevos vínculos a través de redes académicas internacionales.

La iniciativa cuenta con una subvención por importe de 395.767 euros procedente de la convocatoria 2020 del programa Erasmus+ Acción Clave 2 – Asociaciones Estratégicas. La Universidad de Granada participa también en otras 18 Asociaciones Estratégicas Erasmus+, aprobadas en las convocatorias 2018, 2019 y 2020, siendo la UGR coordinadora de una de ellas.