El profesor de la UGR Cristóbal Sánchez renueva como director de la Federación Española de Ciclismo

El profesor Cristóbal Sánchez Muñoz, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada (UGR), continuará al frente de la dirección y asesoramiento técnico-deportivo de la Real Federación Española de Ciclismo, y centrará su labor en liderar la dirección deportiva de la RFEC hasta los JJOO de París 2024.

Cristóbal Sánchez Muñoz ha sido responsable de rendimiento de la selección de ‘mountain bike’ desde 2007 hasta la actualidad, formando así parte del equipo de trabajo en los JJOO de Beiging 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, donde se obtuvieron destacables resultados como el bronce de Carlos Coloma en 2016.

Desde la Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR se señala que “contar con los mejores profesionales en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte es una apuesta del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada”.

A partir de este 2021, Cristóbal Sánchez Muñoz todos sus esfuerzos en asesorar y liderar la línea de trabajo en el ámbito deportivo de la Real Federación Española de Ciclismo, entre los que se encuentra el ambicioso Plan Estratégico de Alto Rendimiento y Tecnificación de la RFEC.

Entre sus objetivos, pretende dotar de las herramientas y recursos necesarios a los ciclistas españoles para que desarrollen al máximo su potencial y garantizar así que en el futuro España siga siendo puntera en el ciclismo. De esta manera, las Ciencias del Deporte y la UGR incrementan su presencia en el deporte de élite español, desde su base al del máximo nivel.

A nivel académico, es autor de referencia de numerosos artículos publicados en revistas científicas de primer nivel en el área de Ciencias del Deporte, tales como British Journal of Sports Medicine, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, International Journal of Sports Medicine, entre otras, así como en capítulos de libros en editoriales prestigiosas como Springer. Además, ha sido director de diferentes contratos de investigación establecidos con empresas públicas y privadas enfocados a la mejora del rendimiento deportivo en el ámbito del ciclismo, así como desarrollador de varias patentes y modelos de utilidad.