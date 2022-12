Los productos de Mercadona que ya no podrás comprar en 2023

La entrada a un nuevo año siempre trae consigo una época de cambios. Nuevos estilos de vida, retos y metas por cumplir. La población trata de cambiar con el inicio de un nuevo año y Mercadona no iba a ser menos. La cadena de supermercados valenciana ha comenzado a retirar algunos productos de sus estantes para no volver a comercializarlos. Unos cambios que seguro para muchos será un duro golpe con el que comenzar el 2023.

Yogures líquidos de 'stracciatella' y focaccia de queso

Cada vez que Mercadona retira un producto de sus supermercados, la población acude enfurecida a las redes sociales para mostrar su enfado por no poder comprar su comida favorita. Twitter se ha inundado de mensajes de tristeza y rabia de los consumidores que ya no han podido encontrar en los estantes ni los yogures líquidos de 'stracciatella' ni la foccacia de queso. La cuenta oficial de Mercadona ha tirado de ingenio para salir de esta avalancha de comentarios recordando que aun sigue disponible el yogur griego de stracciatella. Aun así, como diría la canción de Alejandro Sanz, no es lo mismo.

Té negro con canela

A la comida también se suma la bebida y es que una internauta mostró su tristeza al no poder comprar el té negro con canela que comercializaba la cadena de supermercados valenciana. Parece que ella y su familia no volverán a saborear su intenso sabor a canela.

Entre los productos retirados también se encuentran el mosto blanco, unas plantillas para zapatos, vaselina, pasta de trigo sarraceno o la pizza cuatro quesos rellena de queso gorgonzola. Unas pérdidas irreparables, pero seguro Mercadona traerá de a sus estantes nuevos productos o llegará el momento en el que la presión social haga mella y vuelva a comercializar aquellos que ahora está retirados. De momento, lo que sí sabemos es que vuelven los gofres con chocolate que tanto gustan a los más pequeños de la casa.