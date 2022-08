La producción científica de la EASP alcanza las 136 publicaciones de impacto en 2021

La producción científica de impacto de la Escuela Andaluza de Salud Pública durante 2021 ha ascendido a 136 publicaciones, 94 de ellas en revistas del primer cuartil. Además, ha desarrollado 19 proyectos de investigación con una financiación total de 409.818 euros, obtenida fundamentalmente en régimen de concurrencia competitiva a través de convocatorias de organismos públicos, cuatro europeos, nueve nacionales, tres autonómicos, junto con los tres grupos del Ciber.

En cuanto a los recursos humanos para investigación hay que destacar que la Escuela Andaluza de Salud Pública ha dispuesto de siete ayudas, de las que cuatro han sido incentivos a la contratación de personal investigador doctor; dos ayudas para la contratación de jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo; y una para un contrato predoctoral de formación en investigación (PFIS).

La EASP desarrolla actividades de investigación en el ámbito de la salud y los servicios sociales que abarcan el diseño de nuevos métodos y herramientas, el diseño y desarrollo de proyectos propios, el asesoramiento metodológico de proyectos del Sistema Sanitario Público de Andalucía y la producción y divulgación científica, como componentes fundamentales para el abordaje de los retos de la sociedad andaluza.

A lo largo de su trayectoria, la EASP ha desarrollado más de 450 proyectos de investigación nacionales e internacionales, ha publicado más de 2.640 artículos científicos y ha recibido más de 30 premios.

Otras actividades estratégicas y de divulgación

La EASP participa en la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como en la Comisión de Evaluación y Selección de la convocatoria de Proyectos de Investigación de Atención Primaria, en la cual ofrece apoyo metodológico a los proyectos de investigación que lo requieren. Igualmente, lidera el diseño y desarrollo del nuevo Itinerario Formativo en Metodología de la Junta de Andalucía.

En relación a la divulgación de la Ciencia, la EASP se ha adherido a la declaración por la divulgación de la Ciencia promovida por la Fundación Descubre y ha realizado actividades cercanas a la ciudadanía en la Noche Europea de los Investigadores, relacionadas con el ordenador y el talón, vacunación en tiempos de Covid-19, sensibilización de los profesionales sanitarios para la detección de casos de violencia de género, prevención del cáncer, TICs, consumo de tabaco y cambios epigenéticos de la placenta durante el embarazo; equidad y salud de las personas migrantes; y salud y costes sanitarios europeos.

Además, durante el pasado año, la EASP ha defendido dos tesis doctorales en el marco del Programa Interuniversitario de Ciencias de la Salud. Junto a ello, ha participado en reuniones científicas internacionales como las de las asociaciones española y portuguesa de Epidemiología (SEE y APE), la Asociación Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) así como en el Annual Meeting of the Group of Cancer Epidemiology and Registration in Latin Language Countries.

Líneas de investigación

La misión de la Escuela Andaluza de Salud Pública en el ámbito de la investigación es generar, gestionar y divulgar conocimiento científico en el campo de la Epidemiología, la Salud Pública y los Servicios Sanitarios y Sociales, así como participar en la identificación, vigilancia y evaluación de los factores que determinan la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar tanto la salud y el bienestar de la población andaluza como la eficacia y eficiencia de sus servicios sanitarios y sociales.

Las líneas de investigación que lleva a cabo se enmarcan en las áreas prioritarias de los planes autonómicos, nacionales e internacionales de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en el ámbito de la salud. Algunas de las más consolidadas son: cáncer; crisis y salud; dependencia, cuidados y poblaciones vulnerables; desigualdades en salud; enfermedades crónicas; género y salud; medioambiente y salud; pacientes y ciudadanía; servicios sanitarios y sociales; mientras que algunas de las líneas emergentes están relacionadas con big data, envejecimiento activo, epigenética, pobreza energética y refugiados.

Principalmente, sus líneas de investigación se desarrollan en el marco de las redes investigación de excelencia del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y del Ciber de Epidemiología y Salud Pública.