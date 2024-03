Ni el Resucitado ni Resurrección y Triunfo ni tampoco la icónica estampa de Los Facundillos de La Humildad pudieron evitar otro día horribilis en una Semana Santa de Granada que pasará a la historia como una de las más aciagas en cuanto a salidas procesionales se refiere. Otra vez la lluvia, intensa y persistente desde primera hora de la mañana, aguó las ilusiones de las tres hermandades que tenían programada su estación de penitencia para el Domingo de Resurrección. Ilusiones que, por otra parte, estaban ya de por sí muy mermadas habida cuenta de la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para este último día de marzo.

Los Facundillos, con 'plan B' anunciado desde el sábado

La del Señor de la Humildad y Soledad de Nuestra Señora era la primera hermandad llamada a salir, a las 10:15 horas, en esta Pascua de Resurrección. Empero, los sucesivos partes meteorológicos facilitados por la Real Federación de Hermandades y Cofradías hacían presagiar ya veinticuatro horas antes que no iba a ser fácil completar su estación de penitencia en la calle. Por eso, el Sábado Santo, su Junta de Gobierno informaba de la hoja de ruta a seguir en caso de lluvia, que pasaba por una procesión claustral a la misma hora en la Iglesia de Santo Domingo.

"Animamos a toda la chiquillería granadina, a todos los facundillos, a que acudan a la cita anual con el Dulce Nombre. A las 9:45 horas. Si no pudiéramos llegar a la celebración de la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, se celebrará misa en Santa Cruz la Real a las 12 horas. El cabildo de oficiales se reunirá a las 9:30 horas para tomar la decisión definitiva", rezaba el comunicado. Y esa decisión, visto lo visto, no podía ser otra que la de la suspensión, con la consiguiente fatalidad para una hermandad que pese a tener procesiones en tres días de Pasión no ha podido desfilar por las calles de Granada ni el Martes Santo con La Cañilla ni el Viernes con la Soledad a las tres ni el Domingo de Resurrección con Los Facundillos.

La Resurrección, con música en San Miguel Arcángel

Tampoco hubo suerte para Resurrección y Triunfo. La hermandad con sede canónica en la Iglesia de San Miguel Arcángel tenía previsto tomar la salida a las 10:30 horas desde Los Vergeles, pero desde bien pronto los hermanos comprendieron que eso no iba a resultar nada fácil. Eso sí, la que es la única hermandad con dos pasos del Domingo de Resurrección estuvo acompañada en todo momento por la música de sus dos bandas, la de la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Despojado de Jaén, para el Cristo, y la paduleña de San Sebastián para el palio.

Sin duda, una noticia triste en un día gris para una cofradía acostumbrada a sembrar de blanco las calles de la capital. Y es que esta congregación religiosa también es la única de toda la Semana Santa granadina cuyos nazarenos visten completamente de blanco tanto en la túnica como en el capirote. También la única cuyas camareras portan mantilla de color blanco en lugar del habitual negro, así como los acólitos portan cirios pascuales. Todo ello, en conmemoración de la resurrección de Cristo, que esta vez no pudieron compartir con el resto de los granadinos.

La lluvia también empaña la 'Alegría' de El Resucitado

La Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría es desde 1992 la encargada de cerrar la Semana Santa de Granada. Estaba cantado que en este 2024, esa 'Alegría' iba a ser a sólo a medias. Procesionando desde 2009 desde la Iglesia del Sagrario de la Catedral y no como hasta entonces de Regina Mundi, adonde esperan volver en un futuro no muy lejano, los nazarenos de El Resucitado no pudieron esta vez mostrar sus características vestimenta con túnica blanca y capirote celeste.

Aunque la hermandad cuenta con un solo paso, el que reúne las imágenes de Cristo del Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, lleva varios meses impulsando el proyecto de un segundo. Idea que, si bien era evidente no iba a cristalizar este año, sí que ha generado expectación entre el mundo cofrade granadino. Quién sabe si su reaparición en 2025, tras la pólvora mojada de este año, tendrá esa doble satisfacción para los hermanos.