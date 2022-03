La probabilidad de calima regresa este lunes a Granada

La calima no da respiro a Granada. El polvo sahariano puede regresar este mismo lunes a la provincia según la Agencia Estatal de Meteorología, que ha detallado que esta posibilidad estará presente en la mitad oriental peninsular y Baleares, con una intensidad más notable en el entorno de Melilla.

Los profesionales sanitarios hacen especial hincapié en el uso de la mascarilla, pues la calima empeora la calidad del aire. A otro lado queda el aspecto de la limpieza. Los coches son los grandes protagonistas de la suciedad que deja a su paso el polvo anaranjado, pero las fachadas y las terrazas son elementos de las viviendas que también sufren con cada oleada. Para este lunes no hay previsión de precipitaciones en Granada, pero a partir del martes si, por lo que las lluvias de barro pueden hacer también acto de presencia.

Yet another #SaharanDust storm should be reaching the Mediterranean basin in the next few days

According to the forecast of @CopernicusECMWF, the dust cloud will reach Italy 🇮🇹 on 26 March

⬇️#CAMS Aerosol forecast (visualised in @Windycom) for the 24 - 27 March time period pic.twitter.com/KE86LNSZSn

— Copernicus EU (@CopernicusEU) March 24, 2022