Primera salida del Covirán confirmada: Amine Noua no continuará en el equipo

Primer movimiento oficial del Covirán Granada de cara a la temporada 25/26. El club rojinegro ha confirmado este martes una de las salidas más esperadas y lógicas de este mercado de fichajes que ya comienza para los granadinos. Amine Noua no continuará el próximo año en el Covirán Granada, una despedida entendible dado el alto nivel que ha mostrado el jugador durante toda la temporada.

El galo ha sido el efectivo que mayores prestaciones ha dado a Pablo Pin en esta ya pasada campaña 24/25. A excepción de la última jornada ante MoraBanc Andorra, el pívot no se ha perdido ni un solo partido de la temporada, siendo no solo uno de los efectivos más importantes en los planes del equipo, sino también quien más minutos de media acumulaba sobre el parqué, con un promedio de 29 minutos jugados, cifra que lo lleva a ser el jugador de la Liga Endesa que más tiempo ha estado en pista de toda la competición.

La temporada de Amine Noua ha sido para enmarcar. El francés deja Granada con unos números que seguro se van a echar en falta la próxima temporada. 16,1 puntos, 6'5 rebotes y 17'2 de valoración para un jugador que tan solo bajó de la decena de puntos en tres de las 33 jornadas disputadas en la temporada. Un efectivo de garantías, físico y, sobre todo, implicado con el proyecto. En los peores momentos del Covirán Granada, cuando las lesiones eran las protagonistas de la actualidad rojinegra, el pívot arriesgó y luchó por sacar el equipo adelante. Incluso con unas molestias físicas que no le impidieron seguir luchando por una permanencia que nunca llegó. De hecho, no fue hasta el momento en el que ya no quedaba nada en juego que el galo se tomó un partido de "descanso" obligado por esos problemas físicos que nunca dejó que viesen la luz.

Amine Noua cierra su etapa como rojinegro siendo el quinto jugador de la ACB con más valoración de media (17'2); el cuarto con más puntos anotados por partido (16'1); quinto en rebotes (6'5); cuarto en tiros de dos anotados de media (4'2); cuarto en tiros libres (4'1) y tercer jugador de toda la liga que más faltas recibía por encuentro con 4'7. Un jugador estelar, de esos que pocos equipos de la zona baja de la tabla pueden disfrutar y que Granada ha tenido la suerte de ver jugar con su elástica rojinegra al menos durante una temporada.

"Estoy convencido de que este club volverá a donde merece estar"

A penas unas horas antes de que se conociese esta noticia tan esperada, el propio Amine Noua lanzó un mensaje de agradecimiento y de despedida que ya servía para vaticinar su salida de Granada. A través de la red social Instagram, el jugador escribió una carta dedicada no solo al club granadino, sino también a toda la afición que seguro tanto lo echará en falta el próximo año.

"Tras un año de esfuerzo, pasión y compromiso, ha llegado el momento de despedirme. He dado todo lo que tenía, dentro y fuera de la pista y aunque por desgracia no pudimos evitar el descenso, me siento orgulloso de haber defendido esta camiseta y de haber luchado junto a grandes compañeros. Gracias al cuerpo técnico, al club y, sobre todo, a la afición. Vuestro apoyo nunca falló, ni en los buenos ni en los malos momentos. Hicisteis que el Palacio se sintiera como casa. Estoy convencido de que este club volverá pronto a donde merece estar: la Liga Endesa. Os deseo toda la suerte del mundo".

Te puede interesar: