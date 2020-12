El Granada CF quiere demostrar que son molinos y no gigantes

El Granada CF está en su mejor momento desde su fulgurante inicio de temporada. Los jugadores están frescos, todos han conseguido adaptarse finalmente y los hombres de arriba han recuperado su olfato goleador. Delante, uno de los mejores equipos de la historia. Un Real Madrid siempre intimidante, pero no tanto como en otras ocasiones.

La dinámica rojiblanca permite soñar con dar guerra en la capital, aunque en esta ocasión no será en el ajetreado paseo de la Castellana. El conjunto blanco sigue jugando sus partidos en la ciudad deportiva de Valdebebas. El Santiago Bernabéu impone, pero no es un estadio lo que define un partido. El Real Madrid impone lo mismo en Chamartín y en el Alfredo Di Stefano.

Uno de los mayores problemas que puede presentar el cuadro que dirige Zinedine Zidane es el actual estado de forma de Karim Benzema. El delantero francés dio una clase magistral de juego en el último partido ante el Eibar con un tanto y dos asistencias. Por suerte, la defensa del Granada también parece haber llegado a su mejor nivel en los dos últimos partidos.

Domingos y Germán vuelven a estar ágiles para llegar al corte. Esta será una de las cuestiones clave del partido para los de Diego Martínez. La ausencia de Gonalons por acumulación de amonestaciones ha llegado en un partido crítico para alguien de su jerarquía y experiencia. Uno de los mejores recuperadores de LaLiga se pierde el choque y deja en una situación complicada al técnico vigués.

Las opciones para suplir su baja también son limitadas. Ángel Montoro sigue alejado de los terrenos de juego, mientras que Eteki y Azeez no están teniendo la brillantez necesaria cuando disponen de minutos. No sería la primera vez que Diego Martínez sorprendiera con un cambio de sistema a tres centrales para cubrir la ausencia del francés, aunque no es muy dado a realizar movimientos tan radicales en sus onces.

También planea la duda sobre Machís. El extremo venezolano es uno de los hombres clave del Granada y terminó el partido ante el Real Betis con algunas molestias musculares que obligaron a su sustitución. Su compenetración con Luis Suárez iba en aumento y habrá que ver si el ariete colombiano se tendrá que buscar un nuevo socio en el Alfredo Di Stefano.

Pero el vestuario rojiblanco no es el único preocupado por la situación física de sus jugadores. La enfermería merengue ha estado también bastante llena en las últimas semanas, pero Zidane ha recuperado a Hazard. El belga ya anotó el curso pasado ante el Granada tras volver de una larga lesión. Este año ya consiguió estrenarse y Zidane hace uso de él siempre que está disponible, por lo que no sería raro verle sobre el césped de Valdebebas.

El que seguro no estará, ni siquiera sentando en el banquillo, será Luka Modric. El mediocentro siempre ha sido uno de los faros del Madrid y en las últimas semanas estaba muy próximo a recuperar su mejor versión. Su ausencia podría propiciar el regreso al once de Fede Valverde, que solo disputó 20 minutos frente al Eibar el pasado domingo.

Pese a estos contratiempos, la dinámica del Granada continúa siendo positiva… al igual que la del Madrid. Los blancos encadenan cinco victorias consecutivas desde la derrota frente al Shakhtar Donestk que le puso contra las cuerdas en la Champions League. En esos partidos tan solo han encajados dos goles en contra y le han endosado a sus rivales un total once dianas, a más de dos por partido.

El Madrid parece haber recuperado su esencia y ha vuelto a implantar en la mente de sus rivales que son gigantes intocables. Pero la mentalidad rojiblanca de la eterna lucha llegará la capital con la intención de desbaratar la ilusión merengue y demostrar que no son más que molinos. Sin aspavientos y sin grandes alardes, pero dando un pasito más hacia la historia.

Posibles alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Lucas Vázquez, Benzema y Vincius.

Granada: Rui Silva; Foulquier, Germán, Domingos, Neva; Eteki o Vallejo, Yangel, Milla; Machís o Puertas, Soldado y Luis Suárez.

Colegiado: Martínez Munuera (valenciano). Jaime Latre desde el VAR.

Lugar: Estadio Alfredo Di Stefano (Ciudad Deportiva del Real Madrid).

Hora: 19.45 horas.