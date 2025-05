Aroma de derbi. Aroma de día grande para todos los que viven los enfrentamientos entre Granada CF y Málaga CF con suma intensidad. Este sábado los rojiblancos tratarán de asaltar La Rosaleda a las 18:30. La presión para los de Fran Escribá es máxima, pues en caso de pinchar podrían ver cómo esa plaza de play off que tanto les ha costado recuperar se esfumaría en detrimento de rivales directos como Almería o Huesca.

El Granada llega en un buen momento de forma, con una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder (tres victorias y un empate) y después de hacerle frente al líder de la categoría, un Elche que vio peligrar el punto en Los Cármenes. Dicen que 'no hay dos sin tres' y tras las victorias ante Albacete y Cartagena, buscarán la tercera lejos de casa.

No será fácil, pues enfrente tiene un rival que se juega su presencia el próximo curso en el fútbol profesional. El Málaga tomó un poco de aire tras la victoria ante el Castellón, pero sigue a seis puntos del Eldense, equipo que marca las posiciones de descenso y al que visitará la próxima jornada en Elda.

Las bajas en el Málaga y Granada

Para este partido Sergio Pellicer no podrá contar con Álex Pastor por sanción, y Dani Lorenzo, Ramón, Haitam y Aarón Ochoa por lesión. No obstante será duda hasta el último momento Kevin Medina. En su comparecencia, el técnico local no lo ha descartado, pero sí ha confirmado que el futbolista ha notado molestias en la última sesión en la zona del abductor y a partir de ahí los servicios médicos valorarán su participación en el encuentro.

Por su parte, Fran Escribá pierde a dos jugadores para el derbi. En su comparecencia previa ha confirmado las ausencias de Carlos Neva y Stoichkov. Aunque no son lesiones largas, ya que esperan recuperarlos para la próxima jornada, prefieren darles descanso. Volverá a estar disponible el cancerbero Luca Zidane, que se lesionó por un fuerte esguince en el tobillo en la derrota ante el Córdoba en el Arcángel.

La salvación del Málaga pasa por La Rosaleda

Seis puntos separan al Málaga del abismo del descenso a Primera RFEF. La victoria de la semana pasada ante el CD Castellón (1-0) ha dado un plus de oxígeno al club de Martiricos, que espera poder seguir haciendo de su estadio un fortín.

Los números del cuadro malaguista en su feudo son notables. Han conseguido 30 de 46 puntos, lo que corresponde a un 65% del total.

Gran parte de la culpa de estar lejos del descenso es de Alfonso Herrero. El guardameta del Málaga es el que más veces ha conseguido dejar su portería a cero en un total de 15 ocasiones. De hecho, detuvo un penalti a Weissman en el último minuto en la primera vuelta en Los Cármenes que desencadenó el cese del exentrenador Guille Abascal.

Superioridad rojiblanca en los últimos años

Los derbis de Andalucía oriental de las últimas temporadas nos han dejado imágenes para el recuerdo en La Rosaleda. Invasión de aficionados, el gol de Montoro, la charla motivadora de David Tenorio... El Granada acumula cinco derbis en Málaga sin perder. Este dato refleja el equilibrio y el lugar que el Granada le ha ganado al Málaga desde su llegada al fútbol profesional.

Tras cuatro derrotas consecutivas entre 2011 y 2014 en La Rosaleda, los rojiblancos le han tomado la medida al estadio malacitano. El buen camino se inició en 2015, con el empate a dos gracias a los goles de Rochina y El-Arabi en los últimos diez minutos; al que le siguió al año siguiente el 1-1 con el tanto de Artem Kravets.

Posteriormente, llegaron mejores tiempos. Con Diego Martínez en el banquillo en 2018, el Granada profanó La Rosaleda con gol de Montoro. Nadie había ganado allí aquella temporada. También con el gallego en el banquillo, doblegaron al conjunto costasoleño en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2020/21 con goles de Jorge Molina y Fede Vico.

El último precendente en Martiricos es el 1-1 de hace dos temporadas. Un aguacero en el que el Granada salvó un punto gracias al tanto, obra de José Callejón, que igualó el gol de Rubén Castro en la primera mitad.

Gran ambiente con dos aficiones hermanadas

Más de 500 granadinistas pondrán colorido en las gradas de La Rosaleda para acompañar una vez más al equipo. El club ha fletado de nuevo autobuses por tercer desplazamiento consecutivo y los fieles rojiblancos han vuelto a responder.

Por suerte, las diferencias entre ambas aficiones se dejaron atrás hace muchos años. Lejos quedan ya aquellos enfrentamientos en Las Pedrizas, cuando los malaguistas lanzaban piedras a los coches de los granadinos y el tirar boquerones muertos al bus del Málaga.

Posibles alineaciones

Málaga CF: Herrero; Murillo, Nélson Monte, Einar Galilea, Dani Sánchez; Izan Merino, Luismi, Antoñito Cordero, Larrubia, Lobete; y Chupete.

Granada CF: Mariño; Rubén S., Miguel Rubio, Löic Williams, Brau; Sergio Ruiz, Hongla, Manu Trigueros, Tsitaishvili, Abde Rebbach; y Lucas Boyé.

Árbitro: Germán Cid Camacho, del Comité castellanoleonés.