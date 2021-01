El Granada CF afronta un derbi inédito en Copa

El Granada CF sigue soñando a lo grande. Tras regresar a la senda de la victoria en Liga con un sólido triunfo frente a Osasuna, el equipo quiere dar un paso más en al Copa del Rey y volver a meterse en unos octavos de final que alarguen el sueño que se inició la temporada pasada.

Enfrente estará el Málaga CF, por lo que será un derbi inédito en esta competición. Los rojiblancos sí se habían visto las caras con su antecesor, el CD Málaga, en cinco ocasiones. Pero no por ser la primera vez que estos equipos juegan en la Copa quiere decir que no habrá reencuentros.

En las filas blanquiazules milita el defensor David Lombán, que vistió la elástica granadinista en la temporada del último descenso a Segunda División. También habrá reencuentros del lado rojiblanco, pues antes de llegar la cantera nazarí, el portero Aarón Escandell también militó en la malagueña.

Precisamente el guardameta será uno de los hombres que casi con total seguridad repita en el once de Diego Martínez. El valenciano mantendrá su puesto en la Copa y junto a él regresarán al once otros jugadores que han perdido algo más de peso en el once en las últimas semanas.

Jorge Molina será otro con muchas papeletas para estar de inicio. El experimentado delantero se quedó sin disputar un solo minuto en los dos últimos partidos de Liga, por lo que se encuentra totalmente descansado para volver a ser esencial en la competición del ‘K.O.’.

Ya ante la Cultural, Diego Martínez llamó a menos jugadores del filial a filas. Esta vez, con el viaje tan corto de solo un par de horas en autobús, el técnico vigués podrían incluso llevarse a sus primeras espadas por primera vez en esta temporada copera.

Hombres como Roberto Soldado o Domingos Duarte aún no han probado la competición este año y podrían tener su momento en La Rosaleda. El partido también servirá para saber cómo llegan los jugadores que poco a poco han ido dejando atrás sus lesiones y parones.

Montoro y Luis Milla poco a poco han ido ganando ritmo de competición y ambos han tenido oportunidades ante Osasuna y Barcelona. Recuperar a ambos jugadores es esencial para continuar con el crecimiento del equipo en esta segunda mitad de la temporada y llegar con fuerzas al final del campeonato.