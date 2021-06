El Covirán quiere aferrarse a la épica para forzar el tercer partido

Al Covirán Granada se le está terminando la gasolina, pero se aferra a cualquier resquicio para poder seguir soñando un día más con el ascenso a ACB. Los hombres de Pablo Pin sufrieron una dura derrota en casa ante Leyma Coruña el pasado miércoles y ya no hay red de seguridad.

La desconexión sufrida en el Palacio de los Deportes durante el último cuarto fue total, tanto física como mental y un equipo como el de Sergio García lo aprovechó sin dudar. La fortaleza de los gallegos se hizo notar y dejaron a los rojinegros en solo ocho puntos en el último periodo.

Ahora toca el más difícil todavía. Asaltar el feudo coruñés, pero el preceden que hay de esta misma temporada no resulta nada halagüeño. Los de Pin cayeron por 16 puntos, aunque en esta ocasión la debacle sucedió durante el segundo cuarto, cuando Leyma afianzó su renta con un parcial de 24-9.

A toda esta situación se deben sumar las bajas. La de Joan Pardina estaba asegurada por la gravedad de su lesión, pero Edu Gatell aún no ha podido recuperarse a tiempo de la rotura de fibras sufrida en el muslo, que le impide realizar casi cualquier ejercicio de carrera o salto.

La ausencia del corpulento pívot limita las opciones de Pin en la rotación interior, un punto en el que Leyma hace mucho daño con la presencia tanto de Gary McGhee como de un Lotanna Nwogbo que parece que siempre saca a relucir su mejor juego ante los rojinegros.

Tampoco anda corto el conjunto gallego de efectivos en ataque. En el Palacio fue Dago Peña quién estuvo mucho más activo en todos los sectores del parqué, pero el Covirán haría bien en no perder de vista a Javi Vega ni Zach Monaghan, otros de sus principales baluartes ofensivos.

La circulación del balón será la clave para los granadinos. En los cuartos en los que el Covirán se ha conseguido imponer al Leyma fue en aquellos en las que Lluís Costa y Christian Díaz consiguieron mover el balón con rapidez, desestabilizando la defensa gallega, con menos bote y más pases.

Es el punto de no retorno para el Covirán. ‘Win or go home’, como dirían los estadounidenses, aunque los rojinegros esta vez buscan cambiar el dicho por un ‘Win AND go home’. Una victoria en Coruña forzaría el tercer partido en el Palacio de los Deportes de Granada y daría una nueva vida a la Fundación en esta lucha por el ascenso. El puesto en ACB está caro, pero ni imposible.