El partido que Granada llevaba 90 años esperando

89 años, 5 meses, y 11 días, o lo que es lo mismo, 32.672 días, es el tiempo que ha transcurrido desde aquel 6 de abril de 1931, fecha en la que nació oficialmente el Granada CF. Han tenido que pasar casi 90 años para poder ver la rojiblanca horizontal viajar por el viejo continente. 90 años en los que se ha vivido de todo en una ciudad que, futbolísticamente hablando, vive el momento más dulce de su historia y que hoy disfrutará del partido más importante que se recuerde, con permiso de la Final de Copa del 59.

Después de todo ese tiempo, el Granada se ganó la temporada pasada el derecho a jugar competiciones europeas tras cuajar un año excelso siendo un recién ascendido y concluyendo el campeonato en séptimo lugar, empatado a 56 puntos con la Real Sociedad, un peldaño por encima gracias al diferencial de goles. Precisamente eso hace que el cuadro nazarí deba superar tres rondas previas a partido único si quiere colarse en la fase de grupos de la UEFA Europa League.

El primer obstáculo en el horizonte ha aparecido en Durrës, una ciudad costera al oeste de Albania que alberga al KF Teuta, completo desconocido antes del sorteo de hace un par de semanas. Quinto en la pasada competición doméstica, llega a esta segunda ronda previa tras apear al Beitar de Jerusalén israelí (2-0) y después de ganar recientemente la Copa y la Supercopa albanesa ante el KF Tirana (2-1), actual campeón liguero de aquel país.

Por todos esos motivos, Diego Martínez levantó el pie del acelerador del favoritismo y la confianza excesiva y advirtió que enfrente habrá un equipo “que sabe aprovechar los errores del rival, que defiende con muchos jugadores y que es resistente mentalmente”. En efecto, el Teuta es un conjunto solidario y rocoso atrás, incisivo por las bandas y que explota el juego aéreo. A todo lo anterior hay que sumar el factor ‘cancha’, aunque el envite sea a puerta vacía, el horario y hasta el balón, pues se jugará con el reglamentario de la Liga albanesa, algo más duro y pesado que el habitual en España.

El Granada deberá sobreponerse a todos esos factores si quiere seguir vivo en ‘la competición de los jueves’ teniendo en cuenta que el tren de LaLiga ya está en marcha. Un escenario comparable al vivido entre mediados de diciembre y finales de enero pasado, cuando los rojiblancos rotaban y dosificaban el esfuerzo sobre el verde en sus dos compromisos cada siete días durante varias semanas tras ir superando escollos en Copa del Rey.

Hoy, con el fútbol oficial recién comenzado y después de un buen arranque el sábado pasado, las pilas están cargadas en lo físico y en lo moral, por lo que no se esperan grandes cambios en el once; quizá solamente algún retoque. Diego no acostumbra a las revoluciones y, fiel a su ‘pasito a pasito’, no pensará en la visita del Alavés hasta esta noche, como poco. En cualquier caso, lo deportivo se impone e invade el pensamiento general de todos los estamentos del granadinismo después de dos días con la atención puesta en lo institucional.

Ojalá la de esta tarde sea la primera cita europea de muchas, pero está claro que este 17 de septiembre de 2020 quedará subrayado de rojiblanco en el calendario y en la memoria de esta ciudad. Los once elegidos por Diego Martínez que salten al Niko Dovana de Durrës pasarán a la historia como los primeros once futbolistas que vistieron la camiseta del Granada CF en competición europea. Ellos representarán al resto de sus compañeros, a una entidad nonagenaria y a una afición que hace tan sólo 15 años veía a su equipo sufrir en campos de barro y a punto de desaparecer. Hoy toca recordar el camino vivido, disfrutar de este premio y desear que siga habiendo muchos más durante los próximos 15 años.

Alineaciones probables:

KF Teuta: Frasheri, Todorovski, Hoxha, Arapi, Kouro, Avdyli, Aleksi, Beqja, Emiljano Vila, Lorenco Vila y Hebaj.

Granada CF: Rui Silva, Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva, Yangel Herrera, Luis Milla, Montoro, Machís, Puertas y Soldado.

Árbitro: Willy Delajod (Francia).

Estadio: Estadio Niko Dovana, Durrës (Albania).

Hora: 16.00 horas.

TV: GOL y Movistar Liga de Campeones.