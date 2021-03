Vuelta a la Liga con Diego en la grada

Mientras el comité estudia la apelación del Granada por la sanción de dos partido a Diego Martínez, los rojiblancos tendrán que recibir a la Real Sociedad este domingo sin su técnico en el banquillo. El gallego cumplirá la primera parte de la multa por la expulsión que se produjo al terminar el partido ante el Athletic Club. La segunda mitad, correspondiente a lo estipulado en el acta colegial, deberá tener su resolución esta nueva semana.

Pero todo son malas noticias para este partido. Aunque Diego no se pueda sentar junto a sus jugadores, sí que podrá recuperar a algunos para el encuentro. Tanto Yangel Herrera como Germán, que no pudieron estar ante el Molde por sanción, regresarán con bastante probabilidad al once.

Lo mismo sucede con aquellos jugadores que no se encuentran en la lista de la Europa League, como son los casos de Quini, Adrián Marín, Domingos Quina y Fede Vico. Todos ellos, al igual que ha sucedido en semana anteriores, podrían dar descanso a los que se están desfondando entre semana en la competición continental.

En el apartado de dudas, los dos nombres propios después de que el propio Diego Martínez descartara a Darwin Machis son Ángel Montoro y Jesús Vallejo. El gallego no ha querido dar pistas y mantendrá la posibilidad de convocar a ambos futbolistas hasta última hora.

Como viene siendo habitual en las últimas semanas, la lista se completará con jugadores del filial. En este caso, los elegidos, anunciados ya por el propio míster, son Isma Ruiz y Sergio Barcia. El orden táctico de ambos es una de las características más valoradas por Diego y el de Gójar ya tuvo su premio el jueves cuando debutó en la Europa League.

De hecho, ambos tuvieron que ser titulares en aquel partido correspondiente a la primera vuelta del campeonato en la que LaLiga obligó al Granada a jugar con juveniles. Poco a poco van cogiendo tablas, pero Diego no quiere ir demasiado rápido con ellos.

El pasado no vuelve, por lo que mirar a aquel 8 de noviembre con resquemor no trae nada positivo. Es el momento de mirar al presente y de volver a enganchar puntos en Liga para no perder los últimos vagones del tren europeo y afianzar la permanencia matemática lo antes posible.

Enfrente, una Real Sociedad que, aunque apeada ya de Europa por un fuerte Manchester United, sigue brindando un buen fútbol con unas ideas claras y directas. Y un Carlos Fernández que regresará al feudo que le regaló uno de sus mejores años en lo que lleva de carrera, pero que no se ha ganado la titularidad en San Sebastián.

Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Quini, Domingos Duarte, Germán, Víctor Díaz, Adrián Marín; Yangel Herrera, Domingos Quina, Fede Vico, Antonio Puertas; Jorge Molina.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz, Zubimendi, Silva, Merino; Oyarzabal, Isak, Januzaj.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 16.15 CET.