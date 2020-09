Granada y Athletic alzan el telón de una temporada ilusionante en Los Cármenes

Cuando Mateu Lahoz haga sonar su silbato en el círculo central de Los Cármenes a las 18:30h de esta tarde, habrán pasado casi dos meses de aquel caluroso domingo en que se dio por finalizada la temporada 2019-2020 y, sin embargo, parece que fue ayer mismo. Con esta maldita pandemia alborotándolo todo desde el mes de marzo, no da la sensación de que el fútbol pusiera un punto y aparte, sino más bien un punto y seguido. Sea como fuere, la vida sigue y el balón volverá a rodar desde esta misma tarde en el coliseo zaidinero con la reedición del último duelo liguero.

Aquel 19 de julio, el Athletic Club fue la última víctima de un Granada ávido de gol que vapuleó 4-0 a los bilbaínos para alcanzar la séptima plaza y conseguir la primera clasificación europea de su historia. El cuarto gol de Montoro fue el último punto de sutura para tratar de cerrar la cicatriz de la semifinal de Copa, abierta desde marzo.

Así, este sábado tendrá lugar la primera función de la tercera campaña con Diego Martínez a los mandos. Después de poner el listón tan alto con un ascenso y una clasificación europea, el vigués pidió paciencia hasta que el equipo se acople y alcance el tono óptimo que le permita competir como acostumbra.

En este sentido, el cuadro nazarí ha hecho una serie de incorporaciones en lo que va de mercado para sumar elementos a la causa. Uno de los fichajes de campanillas es el de Luis Milla, cuya participación esta tarde parece más que probable. Con Montoro, Yangel Herrera, Gonalons y el propio Milla, la sala de máquinas de este Granada tiene argumentos más que de sobra para dar mucho que hablar a lo largo de la temporada.

Lo normal es que el ex del Tenerife sea la única ‘novedad’ en un once en el que se mantendrá la estructura habitual que tan buenos resultados dio en el pasado más reciente. La única duda, quizá, sea la de Machís. El venezolano se incorporó algo más tarde al trabajo, aunque dejó buenas sensaciones en el último amistoso ante el Real Betis. Antoñín o Fede Vico podrían ocupar su puesto si el de Tucupita no está en condiciones para ser de la partida.

Por otro lado, Garitano y los suyos no vienen a hacer turismo y querrán cobrarse la venganza tras la última goleada ya mencionada. Después de seis positivos por Covid-19 y algunas lesiones, el técnico vizcaíno podrá contar con sus mejores ‘leones’ para tratar de asaltar Los Cármenes, aunque Yuri Berchiche llega renqueante y arrastrando una pubalgia desde hace semanas.

Pese a que estaba previsto que fuera el encuentro inaugural de esta temporada 2020-2021, el Granada-Athletic de esta tarde será finalmente el segundo de un campeonato que arranca nuevamente con polémica y riña entre Liga y Federación por los partidos de los viernes y los lunes. En este caso, el Granada ha ganado, por un lado, un día de preparación para el arranque liguero; y, por otro, ha perdido horas de descanso antes del debut europeo en Albania. Pero eso será el jueves que viene, vayamos pasito a pasito.

Alineaciones probables:

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva, Luis Milla, Yangel Herrera, Montoro, Antoñín, Antonio Puertas y Soldado.

Athletic Club: Unai Simón, Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri, Dani García, Unai López, Muniain, Raúl García, Morcillo y Williams.

Árbitro: Mateu Lahoz (comité valenciano).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 18:30 horas.

TV: Movistar LaLiga.