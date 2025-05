Hacer posible lo improbable para seguir resistiendo

(Pen)última bala del Covirán Granada en este agónico final de temporada. Los de Pablo Pin vivirán este domingo un nuevo partido en el que el resultado marcará claramente el devenir de su futuro baloncestístico. Como ya ocurriese el pasado fin de semana, los rojinegros necesitan ganar sí o sí este domingo y esperar una derrota del Bàsquet Girona ante el Barcelona para continuar con vida una semana más. Todo resultado que se salga de este guion enviará a los granadinos directamente a la Primera FEB.

Si resistir una semana más ya era complicado en la pasada jornada, esta vez el reto es aun mayor, para muchos, imposible. El Covirán Granada deberá romper la imbatibilidad que el Real Madrid ha conseguido en el Movistar Arena en la temporada 24/25. Los blancos no conocen la derrota ante su público en la Liga Endesa. El pabellón de los madrileños es un auténtico fortín en la competición nacional, a lo que hay que sumar las 20 victorias consecutivas que acumulan los de Chus Mateo y que, sin duda alguna, querrán ampliar en estas dos últimas jornadas de la Liga regular.

Con estos precedentes debe el Covirán Granada dejar a un lado lo que enfrentarse al Real Madrid supone para rascar un nuevo triunfo que les permita llevar la lucha por la salvación a la última jornada de la temporada, algo que ya ha ocurrido en los dos años anteriores y donde los de Pablo Pin parece que es donde más cómodos se sienten.

Para este duelo, el técnico rojinegro contará con todos sus efectivos aunque lo más probable es que se vuelva a ver la ausencia de Gian Clavell en la rotación dado que, aunque ha vuelto a entrenar con normalidad no cuenta con el ritmo competitivo necesario para estos encuentros tan trascendentales. Así mismo, se espera que Sam Griffin tampoco forme parte de la convocatoria, algo que ya ha ocurrido en las últimas cuatro jornadas. En el caso de los de Chus Mateo, la única baja será Dzanan Musa que es baja por tiempo indeterminado a causa de una lesión de tobillo.

El Covirán Granada deberá buscar una versión similar a la vista en el duelo de la primera vuelta en el Palacio de Deportes. En aquel partido, los rojinegros llegaron a dominar en el marcador por más de diez puntos a base de una actitud defensiva excelsa que incluso llegó a desesperar a jugadores como Mario Hezonja. Sin embargo, el Madrid encontró en su calidad individual, sus efectivos en el juego interior y algún que otro fallo arbitral, la vía para acabar llevándose el triunfo.

El Real Madrid más propenso para vencer

El Covirán Granada se encontrará este próximo domingo en el Movistar Arena a un Real Madrid muy propenso a vencer. Nunca es fácil ganar a los blancos, de hecho, es casi ilógico pensar que los rojinegros podrán asaltar el feudo madrileño. Aun así, los de Chus Mateo llegan a esta jornada 33 de la ACB en una situación que claramente podría favorecer a los de Pablo Pin.

El Real Madrid disputa, desde la pasada semana, sus partidos sin ningún tipo de presión. Su buen desempeño a lo largo del año ha permitido que los blancos miren a las tres últimas citas de la competición con la tranquilidad de saber que el primer puesto de la clasificación no les será arrebatado por absolutamente nadie. El Real Madrid es campeón de la liga regular desde la Jornada 32, un logro que bien les puede servir para “relajarse” en sus últimos compromisos antes del playoff.

Si tener el primer puesto asegurado no es suficiente, hay que recordar que los de Chus Mateo no han vivido un año común en lo que a los títulos se refiere. La Copa del Rey calló en manos del Unicaja, mientras que en Euroliga, no solo tuvieron que pasar por el Play-in, sino que además acabaron cayendo en el Playoff quedándose a las puertas de disputar la Final Four que les podría dar otro título europeo. Por lo tanto, la ACB es la última bala de un plantel madrileño siempre ansioso de trofeos. Esto hace pensar que el conjunto local no necesita implicarse excesivamente a fondo en este encuentro totalmente intrascendente para ellos. La prioridad del Madrid ahora debería estar en mantener a su plantilla lo más sana y descansada posible para los futuro playoffs que arrancarán en el mes de junio.

El único gran aliciente de los de Chus Mateo sería seguir batiendo récords personales, además de la evidente obligación de ganar implícita en el ADN Real Madrid. Los merengues aún no saben lo que es perder en el Movistar Arena en lo que a la presente campaña de ACB se refiere. Además, suman 20 victorias consecutivas en esta campaña, es decir, no han perdido desde el pasado 22 de diciembre en el duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga Endesa ante Valencia Basket. Una racha positiva y un récord de victorias que sin duda querrán superar, aunque todos sus esfuerzos no deban ir centrados en tal objetivo.

