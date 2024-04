Unión y ambición para repetir una sorpresa que calme las aguas

Vuelta al Palacio de Deportes en busca del triunfo que dé algo de respiro al Covirán Granada. Tras la dolorosa derrota ante MoraBanc Andorra, los rojinegros vuelven al calor de su afición para afrontar un encuentro sumamente complicado ante un rival que inspira recuerdos felices. El 23 de diciembre de 2023, los granadinos dieron la madre de todas las sorpresas ganando a Valencia Basket en la Fonteta, un regalo de Navidad que el equipo buscará repetir y que bien puede ser un premio a los 200 partidos de David Iriarte como rojinegro.

En esta recta final de la temporada, con seis partidos en el horizonte para decir adiós a la campaña 23/24, las cuentas ya no valen, el único objetivo debe ser sumar un triunfo tras otro hasta que la clasificación indique que el sueño de la ACB continúa un año más. Ya no hay rivales grandes o pequeños. No hay excusas que valgan. La victoria es el único horizonte a perseguir.

Para ello, el Covirán necesita dejar la mochila de Andorra a un lado. En una semana de completo aislamiento de los rojinegros, entrenando en el Palacio de Deportes en un horario poco habitual, pero al menos en su pista, los de Pablo Pin buscan recuperar a varios jugadores sobre los que se han cernido demasiados focos. El partido de Cristiano Felicio en el Principado y su racha a la baja ha hecho que el ruido externo se acreciente sobre él. Su pasividad sobre la pista, su falta de ambición y de garra, se contrapone a la energía que el pívot brasileño sí muestra durante la semana, según explicó Pablo Pin en rueda de prensa. Necesitará el técnico rojinegro hacer que su implicación se extrapole y se haga visible ante los miles de aficionados que este domingo ocuparán las gradas del Palacio y que, seguro, pelearán junto a sus jugadores para lograr el triunfo.

También será necesario recuperar a la "segunda unidad". Jugadores como Jonathan Rousselle, Christian Díaz, Malik Dimé, David Iriarte y compañía deberán sacar su mejor versión para ayudar a los titulares y evitar que la mayor parte de los minutos y de la responsabilidad del partido recaigan sobre Cheatham, Wiley, Valtonen, Costa y Kramer. Este domingo debe verse la versión de Bilbao o Joventut y dejar en el olvido la de Andorra. Los focos también se centrarán, y con razón, sobre un Will Barton del que se espera mucho más. La adaptación del ex jugador NBA está llevando más tiempo del previsto, dejando su aportación es un acto meramente testimonial.

Será un encuentro de dejarse el alma sobre el parqué pues Valencia Basket llega a Granada con mucho en juego. Los taronjas ya han puesto punto y final a su temporada en Euroliga con una última derrota ante el Partizan por 79 a 66. Una anotación muy baja en comparación con el último triunfo de los valencianos en Liga Endesa venciendo a Baskonia por 111 a 101. Xavi Albert, que vive sus primeras semanas como entrenador de Valencia Basket, aun no conoce la victoria como visitante, al menos en la competición europea. Este domingo vivirá su primer encuentro lejos de la Fonteta en la ACB.

El conjunto ché ha tenido que viajar directamente desde Belgrado hasta Granada, un factor que podría beneficiar a los locales por los minutos y kilómetros acumulados en los taronjas. Valencia ha cambiado mucho en comparación con el encuentro de diciembre, también Covirán, pero las lesiones en los valencianos siguen siendo un compañero indeseado de viaje. Según el parte médico emitido por la ACB, Xavi Albert no podrá contar con Boubacar Touré y Kevin Pangos

El pívot Alpha Kaba se ha incorporado al trabajo con el equipo en tierras andaluzas y está a disposición para jugar su primer partido como visitante con la camiseta taronja. Los dos jugadores que descansaron el viernes por molestias físicas, Damien Inglis y Stefan Jovic, se probarán en las sesiones previas para ver si pueden vestirse de corto en este encuentro. Las únicas bajas seguras son los lesionados Boubacar Touré por unos problemas en la espalda que lo han dejado fuera de la rotación durante gran parte de la temporada y Kevin Pangos que sufre unas molestias en la parte posterior de su muslo derecho.

Valencia Basket, ya sin presencia en la Euroliga, buscará este domingo avanzar hacia su presencia en los playoffs de la ACB. Actualmente es séptimo con 17 victorias y 11 derrotas, empatado con Gran Canaria y Manresa que ganó este pasado sábado a Monbus Obradoiro por 86 a 94.

Como principales referentes de los taronjas se encuentras Chris Jones y Semi Ojeleye que promedian entre ambos 25 puntos, 5'6 rebotes por encuentro, teniendo cada uno una valoración de 13'6 puntos. Junto a ellos aparece Brandon Davies con 14'6 puntos, 4'6 rebotes, 2'3 asistencias y 16'4 de valoración. El resto de la plantilla no llega a los dobles dígitos en anotación de media. Damien Inglis se queda en los 7'1 puntos, eso sí, captura 5'4 rebotes de media. Tras él, Xabi López-Arostegui con 7'2 puntos y cuatro balones capturados por encuentro.

En las estadísticas generales, Valencia Basket promedia 82'9 puntos por encuentro, con un 36,8% de acierto desde el tiro exterior, quinto equipo con mejor porcentaje y un 53,7% de efectividad en el tiro de dos. A nivel defensivo, los taronjas capturan 34,3 rebotes por encuentro, siendo 10'1 ofensivos y 24'3 defensivos. Además, cometen 13'4 pérdidas por encuentro y recuperan 8'6 balones de media.