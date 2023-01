Un partido para recordar que los sueños se cumplen

El domingo será uno de esos días grandes. Lejos de la mala racha que atraviesa el Covirán Granada en cuanto a resultados y lesiones, la ilusión por este partido se respira desde hace ya mucho tiempo. El Real Madrid visita el Palacio de Deportes y eso se traduce en un lleno absoluto y en la esperanza de escribir una nueva página en la historia del club rojinegro bajo el título 'El día que se dio la sorpresa'.

Las probabilidades y estadísticas no están del lado de Covirán Granada, para eso no hay que ser un erudito de este deporte, pero hay una frase que se ha repetido en varias ocasiones entre los miembros del plantel granadino y que conforme se aproxima el encuentro cobra más fuerza: ¿Y por qué no? Es difícil, casi imposible se podría decir, pero Casademont Zaragoza ya dio la sorpresa en su casa, por qué no repetir la historia esta vez en tierras granadinas.

El Real Madrid llegará al encuentro de la Jornada 16 de la Liga Endesa tras firmar una semana perfecta en Euroliga. Los blancos vencieron el pasado martes al Estrella Roja por 59 a 79 e hicieron lo propio el jueves ante Alba Berlín cosechando su segundo triunfo en tres días por 77 a 84. Dos victorias que lo mantienen como líder de la competición europea y que refuerza aun más al equipo de cara a su duelo liguero. La parte negativa para los de Chus Mateo es que la semana ha transcurrido entre vuelos. Los dos choques de Euroliga se han disputado a domicilio para los madrileños y el de ACB será también lejos del Wizink Center, por lo que tanto viaje y encuentros pueden ser una baza a favor para un conjunto granadino que no juega desde el pasado sábado.

Por otro lado y siendo algo más realistas, el Real Madrid tiene plantilla para esto y para más. Así debe ser un equipo que lucha por tres títulos en una temporada. Hablar de estadísticas individuales de los jugadores blancos es casi una pérdida de tiempo, su talento y su potencial tanto ofensivo como defensivo está demasiado claro. El Covirán Granada deberá hacer frente a nombres como Sergio Llull, 'El Chacho', Fabien Causeur, Guerschon Yabusele, Gaby Deck, Dzanan Musa y así hasta completar una plantilla demasiado extensa como para poder centrarse en las virtudes de cada uno. Por no hablar de las dos torres de la competición, con el permiso de Shermadini y Mirotic. Edy Tavares y Vicent Poirier serán los encargados de desquiciar a un Petit Niang que defenderá, como diría Fernando Alonso, "como un león" los aros del Palacio.

Los fichajes, el factor sorpresa

El Covirán Granada continúa en su proceso de reconstrucción y de abandonar esa maldita mala racha que le ha llevado a sumar siete derrotas consecutivas y a ver como los rivales por la permanencia se acercan en la tabla peligrosamente. Las perspectivas para este duelo ante el líder de la ACB se ven algo negras, pero lo cierto es que se puede confiar en que el equipo, como mínimo, competirá. Si ya lo hizo ante Baskonia y Joventut con tan solo nueve jugadores, qué no podrán hacer los de Pablo Pin ahora que son once en la rotación.

Mike Moore y Michael Caicedo tendrán ante sí un gran reto, se estrenarán como rojinegros como ante todo un Real Madrid y más de 8.000 espectadores. La parte positiva para el Covirán es que es muy probable que el scouting que su rival haya realizado sobre los fichajes sea algo escueto. Se puede saber cómo juegan, por supuesto, de hecho el plantel blanco conoce a la perfección a la joya de la cantera blaugrana. Sin embargo, el cuerpo técnico madridista no podrá conocer cómo usará Pablo Pin a sus nuevas incorporaciones. Ni los propios aficionados, ni los medios lo saben. Será algo totalmente nuevo para todos y ahí puede estar uno de los factores clave que den la sorpresa.

Quién no podrá ser parte del 'As' bajo la manga que tenga Pablo Pin para este encuentro será Youssou Ndoye, quien todavía no ha aterrizado en tierras granadinas, aunque se espera lo haga la próxima semana. El peso del juego interior recaerá una vez más en Petit Niang. El senegalés se vuelve a encontrar solo ante el peligro pues David Iriarte aun no está recuperado al 100% de su lesión. Aun así y según apuntó el técnico rojinegro en la rueda de prensa previa a este duelo, según se encuentre el mallorquín en la sesión de calentamiento "puede que dispute algunos minutos", por lo que no sería descabellado pensar que Iriarte podría forzar mínimamente para aportar algo a la rotación granadina.

Ocurra lo que ocurra en el Palacio a partir de las 12:30 horas, este día ya quedará grabado para siempre en la mente de miles de aficionados que puedan presenciar como su equipo, que hace diez años echaba a andar en Liga Nacional 1, ahora puede mirar de tú a tú a un rey de reyes. Se gane o se pierda, conseguir que los refuerzos ya estén con el equipo y que el Palacio vuelva a colgar el cartel de 'no hay entradas' ya es una gran victoria. Aunque claro, si estar en la ACB ya es un sueño, porqué no estirarlo un poco más logrando el sexto triunfo de la temporada. A veces lo sueños se cumplen.