El consejo rector del Parque de las Ciencias se ha reunido en la mañana de este lunes para abordar los ceses de los asesores del museo tras la petición realizada por PSOE e Izquierda Unida. La presidenta del mismo, la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, ha comparecido tras la misma para aportar algunas explicaciones. La dirigente ha expresado el agradecimiento del consorcio a los asesores, pero ha asegurado que no hay marcha atrás en la decisión tomada. Asimismo, ha instado a Ernesto Páramo, fundador y exdirector, a que interponga una denuncia si conoce irregularidades en la gestión. La representante de la Junta ha manifestado que el caso de la indemnización de Páramo se encuentra en la vía administrativa, pero que se llegará a la judicial si es necesario al tratarse de "dinero público".

"No tengo nada más que palabras de agradecimiento en nombre de todo el consejo rector para las tres personas que han estado prestando ese asesoramiento científico y técnico al actual director gerente", ha declarado la mandataria, quien ha argumentado que el burofax enviado a los afectados es porque "a efectos administrativos tiene que quedar constancia y sólo lo podemos hacer de esa manera". Además, se ha apoyado en que "se ajusta a los estatutos" y ha recalcado que el nuevo director que se nombré podrá elegir también a los asesores que considere oportunos y que estos son de "carácter honorario".

Respecto a una posible recurso presentado ante los ceses por parte de los exasesores, la consejera ha apuntado que "no era el objeto de la sesión extraordinaria" y que en ese escenario correspondería a los asesores jurídicos del consorcio ver "si tiene encaje o no". También ha insistido en que "es un procedimiento que viene previsto en los estatutos" y no un "cese de responsabilidad política" o un "despido" porque "estas personas no trabajan para el parque".

"Lo que tiene que hacer es poner una denuncia"

Preguntada por las "irregularidades" mentadas por Ernesto Páramo en su comparecencia en los días anteriores, Castillo ha desgranado que la documentación remitida está "en manos del gabinete jurídico para su valoración", aunque ha incidido en que "en última instancia no tiene nada que ver exactamente con la gestión del parque, sino con cuestiones que tienen que ver con la salida del señor Páramo". Por otro lado, ha aseverado que "lo que tiene que hacer, como cualquier ciudadano que conoce una irregularidad, es poner una denuncia en las vías que él entienda".

En referencia al caso de la indemnización por la salida del exdirector, la presidenta del consejo rector ha adelantado que si "por la vía administrativa una cosa no sale, pues tendríamos que llegar a la vía judicial". "Nunca lo podemos descartar. Entre otras cosas, porque estamos hablando de dinero público", ha añadido. Este escenario está pendiente "de un par de informes", según Carmen Castillo.

La dirigente ha declarado tras la reunión que "lo que hemos concluido todos los miembros del consejo rector, y aquí hay cierta unanimidad, es que lo importante es el Parque de la Ciencias". "Creo que eso es lo más importante, la gestión que se hace y como el parque, como institución, está por encima de todos y cada uno de nosotros", ha reiterado.

El PSOE reclama "humildad" para un "buen futuro" del Parque

El diputado provincial y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha condenado que la Junta "siga sin reconocer que lo está haciendo mal en la gestión del Parque de las Ciencias, como en el cese injustificado de los tres asesores científicos". El socialista ha calificado de “oportunidad perdida” el consejo rector extraordinario y ha reclamado “humildad” para encarar su futuro.

Cuenca ha lamentado que Carmen Castillo y Marifrán Carazo, "en su condición de presidenta y vicepresidenta del citado Consorcio, respectivamente, hayan desaprovechado una magnífica ocasión para posicionarse a favor del Parque y de Granada y adoptar una batería de medidas para mejorar la gestión del recinto, así como sus instalaciones”.

“No se ha profundizado en ninguna cuestión relevante, ha sido un mero trámite para salir del paso y no se ha aclarado nada a pesar de que pedimos este encuentro por la falta de respuesta ante los ceses injustificados de los expertos científicos”, ha lamentado Cuenca que ha insistido en "la importancia de las formas".

Cuenca ha criticado que durante su celebración no se “haya aclarado absolutamente nada. Nos vimos obligados a pedir esta reunión por la falta de respuesta ante unos ceses que ni las personas afectadas ni el Parque merecen”. “Queríamos que se abordara la situación del Parque de las Ciencias, que se rectificaran las formas, que se hablara del presupuesto o de la necesidad, por ejemplo, de que este órgano tenga la decisión de la nueva elección del a dirección desde un punto de vista científico y no ha sido posible”, ha precisado.