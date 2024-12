Estos son los presentadores de las Campanas en las distintas televisiones

David Broncano, Lalachus o Blanca Romero son algunas de las caras nuevas que se estrenan en las Campanadas 2024-2025 en diferentes televisiones estatales, mientras que otras prefieren apostar por sus rostros más conocidos por la audiencia como Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

De este modo, el presentador y director de 'La Revuelta', David Broncano, y la colaboradora Lalachus presentarán las Campanadas el próximo 31 de diciembre, desde la Puerta del Sol de Madrid, en La 1 de TVE. Ambos "serán los protagonistas de unas Campanadas inéditas llenas de humor, espontaneidad y sorpresas", según RTVE, que "propone un fin de año diferente y cercano".

Una hora después de la retransmisión de la Puerta del Sol, RTVE retransmitirá las Campanadas desde las Islas Canarias, en las que repetirá, por tercer año consecutivo, la pareja formada por Roberto Herrera (en su retransmisión número 23) y la cantante Nia, en esta ocasión desde Arucas (Gran Canaria).

Por su parte, Ion Aramendi y Blanca Romero conducirán el próximo 31 de diciembre las Campanadas de fin de año en Telecinco y Cuatro, una retransmisión con la que Mediaset España despedirá 2024 y dará la bienvenida al año nuevo. El presentador del concurso 'Reacción en Cadena' y 'Gran Hermano. El Debate' y la presentadora del talent show de cocina 'Next Level Chef' --una de las grandes apuesta de Telecinco para 2025-- conducirán la retransmisión de las doce uvas desde un emblemático enclave de la isla de Lanzarote.

Para este 31 de diciembre, como novedad, Mediaset también ofrecerá campanadas para Canarias con los periodistas Ángeles Blanco y Ricardo Reyes, presentadora de 'Informativos Telecinco' y 'El Desmarque' de Cuatro, respectivamente. Ambos comunicadores celebrarán, una hora después y también para toda España desde Lanzarote, la fin de año en el horario del archipiélago con una nueva retransmisión en directo en Telecinco.

Nueve años juntos

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han vuelto a ser los elegidos para presentar las tradicionales Campanadas de fin de año en Antena 3, en una cita que ya repiten cada 31 de diciembre desde hace nueve años consecutivos en la Puerta del Sol de Madrid.

"Es un honor que me elijan otra vez para despedir las campanadas y ya es mi undécima vez. Es una responsabilidad porque es el último programa del año, la última retransmisión, la noche más mágica del año y quiero que salga todo perfecto", aseguraba Pedroche en declaraciones a los medios remitidas por Atresmedia.

La presentadora mostraba una "ilusión renovada y extrema" por volver a capitanear la retransmisión de las doce uvas. "Creo que es el año más grande de todos y que cada uno lo entienda como quiera. Es el año en el que más Pedroche va a haber. Va a ser un año a lo grande", avisaba.

La también colaboradora de televisión ha asegurado que afronta el 2025 "con mucha ilusión y mucha responsabilidad". Sobre su vestido de Nochevieja, Pedroche ha explicado que se ha reencontrado con sus inicios. "Tenía muy claro el concepto que quería para el vestido y para el discurso y se han alineado los astros para que todo salga perfecto. Es el año en el que más ganas tengo de que sea ya 31 de diciembre y poder enseñar el vestido", ha indicado.

En este sentido, la comunicadora ha pedido a los espectadores que estén muy atentos a lo que ocurra al principio de la retransmisión de las campanadas. De cara al año nuevo, Pedroche ha pedido "mucha salud para todo el mundo, mucho amor, pero también empatía". "Me gustaría que nos pusiéramos más en el lugar del otro. Cuando hay sucesos catastróficos es natural sacar esa empatía. Creo que hay que trabajar también esa empatía cuando el de al lado no piensa como tú o no ha tenido las mismas vivencias y por eso no actúa como tú", ha dicho.

Para Chicote, "tener la oportunidad de hacer las Campanadas en este undécimo año es un privilegio". "Siempre lo ha sido. Formar parte de ese momento único en el que todo el mundo en España está pendiente del reloj de la Puerta del Sol es absolutamente mágico", ha asegurado, quien ha agradecido que la audiencia confíe cada vez más en Antena 3 para "la salida y la entrada del año".

Además, para el 2025, ha pedido que no sea "un año de desgracias" y no haya "grandes problemas". "Que todo en nuestro pequeño círculo manejable no se rompa y que pueda seguir contando con todas las personas a las que quiero y me quieren a mí. Es lo fundamental", ha declarado.

Pardo y Mateo, en la Sexta

Por otra parte, Cristina Pardo y Dani Mateo se vuelven a poner al frente de las campanadas de laSexta para despedir 2024 y dar la bienvenida a 2025. Lo harán por octavo año consecutivo, con una "oferta diferente" donde la pareja "aportará humor y emoción al cambio de año" desde la tradicional Puerta del Sol.

Al respecto, la presentadora de 'Más vale tarde' le pide al año nuevo "menos crispación, que se diluya la polarización y ya puestos, que haya muchas noticias buenas". Por su parte, Dani Mateo ha reclamado al 2025 "que traiga alegría". "Estamos faltos de alegría. De preocupaciones, miedos, sustos, penas y desgracias ya estamos más que servidos, gracias. Que traiga un poquito de alegría de vivir y se lo agradeceremos eternamente", ha reivindicado.