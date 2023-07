Vídeo | Vallejo: "En cuanto vi que el Granada era una oportunidad, descarté otras opciones"

Dos años después de su marcha, Jesús Vallejo ha vuelto a enfundarse la camiseta del Granada. El central maño, que llega en calidad de cedido por el Real Madrid, ha asegurado que llegar a un acuerdo con el club rojiblanco para regresar fue realmente sencillo, pues ha aclarado que "cuando dos partes se ponen de acuerdo rápido, las cosas fluyen" y que descartó el resto de opciones que tenía para volver a la que fue su casa durante dos temporadas entre 2019 y 2021.

Ya con la nueva indumentaria, Vallejo ha podido volver a pisar el césped de Los Cármenes, ante cientos de aficionados que se han personado para ver al central zaragozano con las franjas horizontales de nuevo. Aunque ya pudo disputar minutos en los dos amistosos del conjunto de Paco López, este ha sido su primer contacto con el estadio y los aficionados, que aún esperan numerosos fichajes para la plantilla. Tras el acto, el futbolista y todos sus compañeros pondrán rumbo a Montecastillo para realizar su habitual stage de pretemporada en tierras gaditanas.

Las negociaciones para recalar en el Granada. "Ha sido algo muy sencillo. El Granada quería que estuviese y yo quería estar aquí. Cuando dos partes se ponen de acuerdo rápido, las cosas fluyen. En cuanto supe por el interés, fue muy sencillo. No soy de acomodarse y seguir estando por estar en un lugar. Tengo ambición e ilusión por el fútbol. En cuanto vi que el Granada era una oportunidad, descarté otras opciones para centrarme en esto".

Sobre lo que ha cambiado el club tras dos años. "Se hacen las cosas muy bien en el trabajo diario. Llevo una semana pero parece que lleve un mes, porque conocía a muchos compañeros y gente del cuerpo técnico. Es muy sencillo entrar en este grupo, los que vengan lo tendrán muy sencillo porque se ponen facilidades del primer día".

Su primer contacto con el cuerpo técnico y los jugadores que no conocía. "Veo que son entrenos exigentes, de larga duración y columen. Se hacen las cosas bien en el día a día. Conozco a algunos de los compañeros como Antonio (Puertas), Neva, Soro, Torrente, el capitán Víctor... Hablé con ellos antes de venir. Lo tenía claro pero tras hablar con Víctor, más todavía. El recibimento ha sido perfecto. He podido disputar dos partidos amistosos de pretemporada, lo que me ha venido muy bien. Sensación de integración total".

Sus cualidades futbolísticas dos años después. "Se va ganando en madurez, se van superando situaciones duras que te hacen crecer y madurar. Darte cuenta de que lo privilegiado que eres a pesar de tener pocos minutos, y que aún así el Granada quiere que vengas a jugar".

El seguimiento de los resultados del club durante este tiempo. "Vine a jugar a Los Cármenes y el descenso me dio bastante pena. El año pasado seguí al equipo y me puse muy contento con el ascenso. En seguida estuve mandando mensajes a Víctor o Soro y puse un mensaje en redes sociales. Venir aquí es algo que me pedía el cuerpo. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos los aficionados. Me he encontrado gente por la calle que me anima... Me siento como en casa".

La influencia de Paco López. "Antes de venir, pregunté por el trabajo del míster y todo el mundo me habló maravillas. Hablé con Nico y al míster le encajaba también en su idea de juego".

La posición en el campo. "Con respecto a la posición, como hice mi anterior etapa de central, jugué en muchas posibilidades en la defensa. Me gusta jugar al fútbol, y defender. En cualquier posición de defensa me siento a gusto".

Sobre la base competitiva para Primera. "Veo un bloque muy sólido, que hizo las cosas muy bien en Segunda División. La base ya la tenemos, dejamos el trabajo para Nico, pero estoy convencido que se conseguirá un bloque sólido porque la base ya la tenemos. Los jugadores como yo llegamos al equipo para echar una mano y que esto vaya con buen camino".

Los objetivos esta temporada. "Está claro que soy consciente de donde vengo, me gustan los retos. Cada punto aquí hay que celebrarlo, es la realidad. Para eso estamos, para pelear y luchar. Salir a tope en casa y fuera todavía más, empezando por el Atlético de Madrid".

La competencia en su demarcación. "Veo jugadores muy hechos en el equipo, como son los centrales. Pero veo que yo puedo aportar también a todos ellos. No vengo a quitarle el puesto a nadie. Integrarme, ser uno más y estar a disposición donde el míster decida".

Nico González: "El mercado es exageradamente lento, dependemos de muchos factores"

El director deportivo del Granada, Nico González, también ha realizado declaraciones durante la presentación del nuevo futbolista del Granada.

Los fichajes. "No dependen únicamente de nosotros. El mercado es exageradamente lento, dependemos de muchos factores. No hemos parado desde el día del ascenso. Los objetivos están definidos, tenemos la hoja de ruta marcada".

Sobre las bajas de Quini, Rochina y Molina. "Hay que buscar ambición por seguir creciendo y ser cada día un poco mejores. Cuando hay cambios generacionales en plantilla , va en búsqueda de dar un salto de calidad. Esa es la única intención u objetivo que se ha perseguido con eso".

Una plantilla corta o larga. "Lo irá decidiendo el mercado. Queremos una plantilla competitiva con jugadores polivalentes".

La posible venta del club que ralentiza el trabajo. "Con el mercado, nos metemos en la burbuja de nuestro despacho. No nos ha dado ni tiempo a analizar la situación del club, hemos seguido haciendo nuestro trabajo. Nos hemos limitado a nuestro objetivo, que es confeccionar el mejor equipo posible".

El número de fichajes que se buscan. "No me quiero limitar en los refuerzos. Si conseguimos tres jugadores polivalentes, eso irá añadido al hecho de tener menos necesidades. No te voy a decir que una operación sea diferente a la otra. Salidas y entradas son paralelas y nos preocupan de igual manera".

Los jugadores en la rampa de salida. "El día a día sirve para ir analizando cosas. Tenemos una idea predeterminada y los jugadores ya saben de nuestra boca la idea que tenemos con ella".

Gonzalo Villar. "Me venís conociendo de meses. En lo que pueda afectar a las negociaciones, no voy a desvelar nada. Tenemos muchos frentes abiertos y muchas opciones, cada una de ellas la vamos a llevar desde la mejor manera: con discreción e información a buen recaudo".

Imágenes de la presentación de Jesús Vallejo como nuevo futbolista del Granada