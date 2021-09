ARM Motor presenta el EV6, la apuesta de Kia para liderar el mercado de los eléctricos

Una cita ineludible, un escenario único y un protagonista: el nuevo Kia EV6. El concesionario ARM Motor de Granada acogió este miércoles el acto de presentación del nuevo vehículo con el que el fabricante coreano pretende marcar un antes y un después en el mercado de la automoción, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. El EV6 está llamado a revolucionar el segmento de los crossovers y también el mercado de los eléctricos. Este vehículo da el pistoletazo de salida a la nueva estrategia de Kia, que estrena logotipo y plataforma modular eléctrica global (Electric-Global Modular Platform, o E-GMP).

Sobre lo primero, cabe decir que la nueva identidad de la marca prescinde del círculo y estiliza las famosas tres letras que han convertido al fabricante en uno de los referentes del mercado español y europeo. Más fresco, más dinámico y con intención de sugerir nuevas emociones. El nuevo logo entronca perfectamente con el lema Movement that inspires, que constituye el primer paso en la transición de Kia hacia la era de la electrificación. El Kia EV6 es el primer BEV (vehículo eléctrico con batería) producido por la compañía con la plataforma E-GMP y también forma parte de la estrategia a medio y largo plazo para que los BEV, híbridos enchufables e híbridos puros representen el 40% de las ventas totales Kia en 2030. De momento, este modelo será el primero de los nuevos 11 que hasta 2026 saldrán al mercado de los eléctricos: siete desarrollados sobre la arquitectura E-GMP y otros cuatro que serán versiones eléctricas de modelos ya existentes.

Había expectación en las instalaciones de ARM Motor –condecorado por segundo año consecutivo con el distintivo de ‘Concesionario 5 estrellas’ que otorga la marca a sus mejores puntos de venta– por conocer el diseño del EV6. Un vehículo que hace de la inteligencia artificial un elemento definitorio que lo coloca a la vanguardia en seguridad y capacidad de conducción adaptativa. Y es que el automóvil cuenta con asistente de cruces e intersecciones que mapea cada situación para avisar a quien esté al volante con una señal acústica o llegar a evitar un accidente si otro u otros coches entran en su trayectoria.

Seguridad

El sistema de salida segura (SEA) ayuda a evitar una posible colisión lateral desde atrás cuando, tras una parada, el ocupante abre la puerta para salir del coche; mientras que el de seguimiento del carril (LFA) centra el automóvil durante la marcha. Para las vías de sentido único incorpora el asistente de conducción en autopista 2 (HDA 2), que facilita el mantenimiento de una distancia y velocidad determinadas en relación al vehículo precedente. También ayuda a centrar el coche entre las líneas de la vía incluso en las curvas. Así, si otro coche invade un carril por el que circula un EV6, éste ajusta su trayectoria para evitar la colisión. Y por si esto fuera poco, el HDA 2 hará que este SUV crossover se sitúe en el carril correspondiente con sólo tocar la palanca del intermitente siempre y cuando el conductor tenga las manos en el volante y por encima de una determinada velocidad.

En el capítulo de la conducción hay atractivas novedades como el asistente de estacionamiento remoto (RSPA). A poca gente le sorprende ya ver cómo un vehículo es capaz de usar sus cámaras para entrar en el aparcamiento más ajustado sin que ni siquiera el conductor roce el volante. Lo que no es ya tan habitual es observar cómo el automóvil lo hace sin nadie en su interior. Si el propietario del coche lo desea, el EV6 estacionará solo aun cuando aquel ya haya abandonado el habitáculo. O sea, manejándolo desde fuera. Muchos granadinos pensarán a partir de ahora que el vehículo lo dirige un fantasma cuando vean esta escena, pero se equivocan. En todo caso sería un extraterrestre porque el nuevo Kia ha sido diseñado para parecer que no es de este mundo.

Además, el EV6 es capaz de mantener una velocidad constante en carretera. “Nos analiza cómo conducimos y va registrando esa manera para copiarla y hacerlo de forma autónoma”, explica José Antonio Jiménez, director comercial de ARM Motor. Si hasta ahora parecía una revolución el poder indicarle al ordenador central los parámetros de circulación, que sea la misma CPU quien los intuya y aplique en cada viaje es, sin ninguna duda, un elemento extra que pone de manifiesto el liderazgo de este nuevo crossover entre los de su gama.

El fabricante coreano ha cuidado hasta el más mínimo detalle a la hora de diseñar el vehículo. Por fuera presenta una línea más aerodinámica y que, sin abandonar los patrones de diseño más atractivos, se sale de la estandarización imperante en el mercado de los turismos. Los tiradores de las puertas se hunden en la carrocería, saliendo sólo cuando es necesario abrirlas; acción que puede realizarse al tacto, por proximidad o con mando a distancia, según las preferencias del usuario. En el interior domina la sostenibilidad. Dos pantallas de 12,3 pulgadas con una resolución HD (1920×720) e integradas de forma completamente armónica en el cuadro dan la bienvenida a los pasajeros en un coche en el que el compromiso medioambiental no solo se materializa en las cero emisiones propias de un eléctrico. Los plásticos del salpicadero son reciclados y la tapicería es de cuero vegano. Es decir, no procede de animales.

Potencia y carga

Antes de quitarle la tela negra al coche, tanto el director comercial de ARM Motor, José Antonio Jiménez, como también el gerente del concesionario, Alejandro Castilla, no dejaron pasar la oportunidad de ofrecer detalles relacionados con la potencia, la carga de las baterías, su autonomía y, cómo no, las distintas versiones del coche. Y es que el EV6 se puede encontrar en tres líneas. El EV6 propiamente dicho, el EV6 GT Line y el EV6 GT.

Cuenta con dos baterías, la estándar de 58 kWh, con 400 kilómetros de autonomía, y la extendida de 77,4 kWh y más de 500 kilómetros. El EV6 GT-line estará disponible tanto con batería de alta capacidad long range como con batería estándar, mientras que el EV6 GT dispondrá exclusivamente de la long range. El primer tipo de batería permite al coche acelerar de cero a cien en 6,2 segundos. Se combina con un motor eléctrico de 125 kW (170 caballos). En la versión de tracción a las cuatro ruedas son dos los motores que impulsan los ejes, produciendo 173 kW (235 CV) de forma combinada.

Por su parte, el EV6 de tracción trasera con batería de 77,4 kWh puede recorrer puede pasar de cero a cien en solo 5,2 segundos. La batería de 77,4 kWh se combina con un motor eléctrico de 168 kW (229 CV) conectado a las ruedas traseras. En los coches con tracción total el trabajo lo hacen dos motores eléctricos que impulsan los ejes delanteros y traseros, produciendo un total de 239 kW (325 CV). La long range en el EV6 GT lleva las prestaciones eléctricas a otro nivel. Equipado con el motor dual de 430 kW (585 CV), la versión de tracción total pone el coche a 100 kilómetros hora partiendo en parado en unos impresionantes 3,5 segundos, llegando a alcanzar los 260 kilómetros por hora.

Otra sorprendente característica del vehículo es su sistema de carga múltiple. El EV6 admite una tensión de carga de 800 o 400 voltios sin necesidad de componentes o adaptadores adicionales. Esto permite que uno de estos coches completamente vacío de carga acumule una energía del 80% total de su capacidad en solo 18 minutos. En menos de 4,5 minutos carga lo suficiente para recorrer 100 kilómetros cuando equipa tracción delantera con la opción de batería de 77,4 kWh. Con más del 35% de carga en la batería, el EV6 puede remolcar hasta 1.600 kilos y es capaz de dar servicio eléctrico a toda una vivienda durante una semana, lo cual es ideal para segundas residencias en el campo sin luz o acampadas.

“Sostenible, cómodo y práctico”

“Es difícil hablar de un solo factor diferencial en el EV6. Prácticamente todas las características de un vehículo se hacen diferenciales en este modelo. Gracias a esta nueva plataforma E-GMP, que ha sido construida desde cero para un vehículo eléctrico, se puede trabajar con potencias, autonomías o cargas hasta ahora impensables para un eléctrico normal”, explica el director comercial del concesionario, José Antonio Jiménez, quien destaca que “el coche es capaz de aparcar solo sin nadie en el habitáculo, copiar nuestro estilo de conducción para replicarla en carretera o anticiparse a las reacciones humanas, que son un poco más lentas”.

Alejandro Castilla, gerente del punto de venta de Granada, recuerda que el EV6 “es el primer producto de lo que va a ser la nueva imagen de la marca y, en definitiva, la nueva Kia”. “Forma parte de lo que se denomina internamente ‘Plan S’, que pretende que Kia sea líder en movilidad eléctrica en 2025. Para ello, la marca va a desarrollar 11 modelos eléctricos hasta esa fecha con una inversión de 22.500 millones de euros y este es el primer ejemplo”.

Pero nada mejor que preguntar a quienes mejor pueden hablar de un coche: sus potenciales usuarios. Dos destacadas granadinas como la modelo y Miss World Granada 2020, Carmen Cerrillo, y la influencer Rosa Sorroche se acercaron hasta las instalaciones ‘5 estrellas’ que la marca tiene en la Avenida de Andalucía para que comprobaran in situ aplicaciones como el sistema Head-up Display de realidad aumentada que proyecta imágenes y ayudas en la parte inferior del parabrisas, dentro de la línea de visión del conductor. “Me ha llamado mucho la atención la preocupación de Kia por la sostenibilidad en cuanto a los materiales y, por supuesto, al hecho de que sea eléctrico”, subraya Cerrillo, quien remarca que, pese a la confección de los elementos interiores con materiales reciclados o veganos, “apenas se nota diferencia con los diseños clásicos de siempre”. “Es un detalle que me ha gustado muchísimo y que no le resta comodidad”, apostilla.

Sorroche, por su parte, considera que el EV6 “está a nivel estético muy en la línea de lo actual, pero luego además en la presentación [a cargo de los responsables de ARM Motor] me han sorprendido algunas de las prestaciones que se han comentado. Se suele decir que el futuro ya está aquí, y no es el futuro sino el presente”. Respecto al confort, y habida cuenta de que el coche aún estaba expuesto sin posibilidad de prueba en carretera, la instagrammer granadina opina que “es un vehículo muy cómodo en lo que es el asiento del conductor”. “Luego, lo de que sea pantalla táctil también es muy cómodo porque hoy en día estamos acostumbrados a tocarlo todo. Es muy práctico e intuitivo para manejarlo”, resume.

Habrá que esperar todavía un poco para comprobarlo, pues su comercialización en algunos mercados llegará antes de que termine el año, con posibilidad de reserva online desde el 30 de marzo.