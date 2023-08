Gonzalo Villar: "Llevo mucho tiempo apretando para estar aquí"

El Granada ha presentado este lunes a su tercera incorporación de cara a la nueva temporada, el centrocampista Gonzalo Villar. El futbolista murciano, procedente de la Roma aunque cedido en el Getafe la pasada campaña, asegura que ha estado "mucho tiempo apretando para estar aquí" y se ha enfundado por primera vez la elástica rojiblanca, conociendo la que será su casa y su afición durante las próximas cuatro temporadas.

Villar, que lucirá el dorsal 24 a la espalda, ha estado acompañado y arropado en todo momento por Nico Rodríguez, director deportivo del Granada CF, además de su familia y amigos, que no han querido perderse la presentación de su allegado. El director deportivo, que ya lo conoce de su paso por el Elche -donde la Roma vino a buscarlo a Segunda por cinco millones de euros-, ha querido desear toda la suerte del mundo al centrocampista.

Su mensaje de llegada: "Estoy muy contento de estar aquí. Quiero darte las gracias tanto a ti (a Nico) como al míster y a todo el club por el esfuerzo que habéis hecho por traerme. Por mi parte, llevaba mucho tiempo empujando para estar aquí. Vengo preparado y muy feliz de estar aquí".

Las largas negociaciones: "Son momentos de incertidumbre. Se ha hecho un poco más largo de lo que queríamos. Pero en ningún momento se puso en duda, yo estaba tranquilo en todo momento porque sabía que iba a ir a Granada".

Sus compañeros exrojiblancos en el Getafe: "Con Domingos no he podido hablar, pero sí que quiero agradecer a Luis, porque me ha ayudado con el tema de la casa y el club. Con él he podido hablar y me habló fenomenal. Son chicos con los que tengo muy buena relación, quiero desearles mucha suerte excepto los partidos que jueguen ante el Granada".

Su estado físico: "Han sido pocos días de vacaciones, no suelo tomarme muchas, solo una semana un poco más tranquila. He trabajado muchísimo. Llevo dos o tres entrenos aquí y me encuentro mucho mejor de lo que me esperaba. Cada día estoy mejor. El hecho de jugar el lunes el primer partido me da un poco más de margen, me da algo de días más. Me veo preparado y bastante bien".

La figura de Paco López: "El tema de Paco viene de bastante lejos. Mayoral es uno de los mejores amigos y ha estado en dos equipos con él. Hablamos mucho de fútbol y me ha hablado fenomenal de él y de su propuesta, como hacía mejorar a sus jugadores. Desde ahí tenía en la cabeza que era un entrenador que me iba a venir bien. Cuando vi que el Granada estaba en posición buena para subir, entre él y yo lo hablábamos".

Por qué Granada: "Cuando se lanzaron a por mi fichaje, tuve pocas dudas. Se habló de tema deportivo sobre todo, el económico no era importante. También el hecho de que estuviera Nico, los dos juntos hemos vivido cosas bonitas. Es una persona directa, el primer día quizá te dice las cuatro cosas que no quieres escuchar. En Elche lo hizo y me cogió en una situación complicada, lo primero que me dijo fue que me quitara el diez. Estoy muy ilusionado por el equipo y el proyecto, así como las instalaciones, que me han sorprendido muchísimo. Solo queda ponerse a trabajar y disfrutar".

Sus sistemas de juego favoritos: "Tanto el 4-4-2 como el 4-3-3 son sistemas familiares para mi, en ambos he jugado. Me puedo desenvolver en ambos. Sí que es cierto que como más cómodo me he sentido es en un 4-4-2 con doble pivote, pero en un 4-3-3, tanto de pivote como de volante también me puedo desenvolver. Estamos a disposición de lo que el entrenador decida. Lo único que quiero es estar en el campo y todo lo que sea para ayudar al equipo es bienvenido".

Un mensaje para la afición: "Les quiero agradecer, desde hace mucho tiempo me habían escrito un montón de mensajes, Mandándome mensajes, violines... Un montón de cosas. No podía dar mucho, pero algún detalle si que tuve. Agradecer, si dios quiere tengo cuatro años aquí con ellos para agradecerles que tienen que estar ilusionados por mi llegada":

Tras las palabras del jugador y antes de saltar al terreno de juego, Nico Rodríguez también ha respondido a una cuestión sobre la hoja de ruta para incorporaciones y salidas. "Siempre nos gustaría a todos que fuera mas rápido. Pero la tendencia de los últimos mercados... Dejamos las cosas para el ultimo momento y los movimientos se aceleran en los últimos días. Las circunstancias del club ha hecho que hayamos ido despacio y con paso firmo. Cada operación que se ha hecho ha sido totalmente consensuada, así que estamos ilusionados con la presencia de Gonzalo", ha respondido el director deportivo.

Imágenes de la presentación de Gonzalo Villar como nuevo futbolista del Granada

