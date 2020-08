La presa de Rules acumula nuevos retrasos en las canalizaciones

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical ha mantenido una reunión esta semana con motivo del desbloqueo del proyecto con una partida de 50 millones de euros para la ejecución de las conducciones del sistema Béznar-Rules. Consideran que este anuncio puede ser una cortina tras la que se escondan nuevos retrasos en la ejecución del proyecto final.

El Presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo y el técnico de la misma comunidad se muestran indignados y dudan de que se dispongan de los fondos necesarios para acometer de forma inminente este proyecto. Asimismo, La Plataforma no sabe de dónde van a salir los 50 millones de euros anunciados por el Gobierno para la ejecución del Desglosado nº9, y se preguntan por qué no se buscan fondos para financiar la totalidad del proyecto, valorado en unos 350 millones de euros.

En una reunión presencial, se traslada el contenido de las reuniones mantenidas en los días previos a este anuncio del Gobierno con la Delegada en Andalucía, el Presidente de la Diputación y con el Secretario de Estado de Medio Ambiente. Los miembros de la plataforma no se explican que se comience por el desglosado nº9, que va desde la misma presa a ‘Los Palmares’, sin que se tenga aún la declaración de impacto ambiental (DIA), prometida desde hace meses. Sin esta declaración, no puede ejecutarse ningún desglosado del proyecto y, en todo caso, se necesitarían del orden de tres años entre redacción del proyecto, licitación de la obra y ejecución.

Jerónimo Salcedo, Presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST, ha declarado que, aunque se sentía satisfecho por el interés mostrado por los representantes del gobierno en hablar de las canalizaciones de Rules, también era escéptico con la afirmación por parte del Secretario de Estado de Medio Ambiente de que disponen de 50 millones de euros para comenzar, “si tiene los 50 millones de euros estamos encantados de recibirlos, pero no tenemos noticias de que estén llevando a cabo el procedimiento oportuno para que esto se haga realidad”. Ha informado, también, de que tanto él como el Presidente de la Cámara de Comercio y el Presidente de la Comunidad General de Regantes, han pedido asesoramiento a un gabinete jurídico experto en litigios de fondos europeos, y han acordado realizar un estudio del impacto socioeconómico para la zona por no haber realizado aún las canalizaciones.

Por su parte, Antonio Alonso, Presidente de la Comunidad General de Regantes, muestra su incredulidad al respecto ya que no entiende a estas alturas de dónde van a sacar esos 50 millones y a su vez, por qué 50 millones y no el presupuesto completo de las canalizaciones. Además, añade que para que se pueda llevar a cabo la realización del proyecto del tramo nº9 es necesario elaborar el desglosado de dicho proyecto y aprobarlo, “estamos hartos de compromisos”. El representante de los regantes afirmó que si al final se lleva a cabo el tramo nº9 estarán “encantados de admitir nuestro error, pero que lo que deseamos es que se realice el proyecto completo”.

Según palabras de Alonso, nos anunciaron que tras esta puntual ejecución que llevará a cabo el Ministerio de Transición Ecológica, el proyecto del sistema Béznar-Rules pasará a depender de agricultura, e intuimos nuevos retrasos en este traslado competencial mientras lo estudian otros técnicos, lo aprueban y lo dotan de presupuesto.

Ángel Gijón Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Motril recordaba que desde 2004 a 2020 no se ha dedicado ni un euro a las canalizaciones, excepto 400.000 euros que se destinaron en 2016 a la redacción del proyecto básico de los once tramos. No hay consignación presupuestaria actualmente para los 50 millones anunciados por el gobierno, tendrá que ser ACUAMED quien lo financie. Gijón declaraba que había sido un avance tener la mencionada reunión, ya que era la primera vez que la reivindicación de la Plataforma salía del ámbito político provincial y empezaba a dialogar a nivel de gobierno, pero que tienen que seguir pendientes de los pasos y decisiones que se tomen para actuar en consecuencia a fin de tener unas las canalizaciones definitivamente terminadas. Los miembros de la plataforma han decidido seguir trabajando con el estudio jurídico sobre el planteamiento de instar ante Europa la dejadez funcional que tras varios años se ha tenido con la ejecución de este proyecto.