El Gobierno concede el Premio Nacional de Arquitectura a Alberto Campo Baeza

“Acabo de hablar con el arquitecto Alberto Campo Baeza para comunicarle que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura 2020, en reconocimiento a la coherencia de su trayectoria, su independencia creativa y a toda una vida dedicada a la docencia”. Con este tuit, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunciaba la concesión del Premio Nacional de Arquitectura al arquitecto vallisoletano Alberto Campo Baeza, diseñador del Cubo y el Centro Cultural CajaGranada Memoria de Andalucía. La entidad se ha felicitado por tal reconocimiento, al tiempo que calificaba de “gran alegría” el que es el premio “el más importante de la arquitectura española”

Mediante un comunicado remitido a los medios, la presidenta de la Fundación, María Elena Martín-Vivaldi, ha felicitado efusivamente al arquitecto en el momento de hacerse pública la concesión del galardón, y ha señalado que “para Granada es un privilegio contar con dos edificios señeros que tienen la firma de Campo Baeza: el propio Centro Cultural CajaGranada y la Sede Central de Bankia en Andalucía, dos edificios hermanos, cumbre de la mejor arquitectura del siglo XXI y que constituyen un extraordinario diálogo entre la historia y la tradición y la arquitectura de vanguardia. Quiero animar al público granadino a que aproveche las visitas guiadas de carácter arquitectónico que permiten descubrir las características más importantes y los secretos del Centro Cultural”.

Campo Baeza ha expresado públicamente su enorme agradecimiento por este prestigioso premio, que, dice, “debe más a la generosidad del jurado que a sus méritos”. Y aunque ha obtenido a lo largo de su vida un sinfín de reconocimientos, insiste en subrayar “la generosidad de cada jurado”. Añade que de todos los premios el que más lleva dentro es el de mejor docente, concedido por la UPM en 2012, su Universidad. El año 2020 es el último en el que Campo Baeza, como Catedrático Emérito Contratado de la UPM, ha impartido clases en su Escuela de Arquitectura de Madrid, la ETSAM, según prevé la Normativa. Y en el próximo semestre de primavera, dará clases en Nueva York, en el NYIT, New York Institute of Technology.

El Centro Cultural CajaGranada es uno de los edificios singulares con más prestigio arquitectónico de España, tal y como atestiguó la acreditada revista National Geographic, que lo reconoció como uno de los 10 museos del mundo con “arquitectura espectacular”. Edificios que “vale la pena ver por los méritos estéticos de su diseño, así como por su contenido creativo”.

Actualmente, además de la visita general al Museo Memoria de Andalucía y de poder inscribirse a las muchas actividades que organiza CajaGranada Fundación, se puede realizar una visita arquitectónica al Centro Cultural CajaGranada de forma grupal, con guía acompañante.

A lo largo de la visita se descubren los elementos arquitectónicos del edificio: explanada de entrada, edificio pantalla, plaza de las culturas, patio elíptico, teatro, etcétera y la visita dura una hora y media.

El Premio Nacional de Arquitectura de España, convocado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha sido concedido al arquitecto Alberto Campo Baeza en su edición del 2020.

Este premio se otorga anualmente a destacados arquitectos españoles de talla internacional y representa el máximo galardón que concede el Ministerio. Entre los ganadores anteriores están Francisco Javier Sáenz de Oiza (1946 y 1954), Alejandro de la Sota (1974), José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún (1948 y 2001), Miguel Fisac (2002), Juan Navarro Baldeweg (2014), Manuel Gallego Jorreto (1997 y 2008) y Rafael Moneo (1961 y 2015).

En esta ocasión, el jurado era de primerísimo orden: Alvaro Siza Vieira, ganador en la anterior convocatoria, Manuel Gallego, Estrella de Diego, Elisa Valero, Carme Pigem, Inmaculada Maluenda y Lucía Cano, junto al Director y Subdirector de Agenda Urbana y Arquitectura.

La propuesta de Campo Baeza como Premio Nacional de Arquitectura fue hecha por las Escuelas de Arquitectura de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Pamplona y Granada. Y por los Colegios Oficiales de Arquitectos de Madrid, Almería, Asturias y Cádiz y por la Universidad San Pablo CEU y el CSCAE.

Alberto Campo Baeza es Catedrático Emérito de la ETSAM UPM, Académico de la Real Academia de Bellas Artes, Tessenow Medal, Premio Arnold Brunner de la American Academy of Arts and Letters de Nueva York, e International Fellow del Royal Institute of British Architects y del American Institute of Architects. En 2017 fue Premio COAM y Premio Attolini de la Universidad Anahuac en México, y en 2018 Premio Piranesi de la Accademia Adrianea de Roma. Y en 2019 Medalla de oro de la Arquitectura del CSCAE.