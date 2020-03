Premian con casi 2 millones de euros a la UGR para contratar a investigadores de diferentes áreas científicas

La Universidad de Granada ha conseguido 1.909.223,68 euros para la contratación de 10 investigadores posdoctorales en la convocatoria de 2019 de las Acciones Marie Sklodowska-Curie, dentro de la modalidad Individual Fellowships (MSCA-IF-2019).

Las MSCA-IF son becas posdoctorales que ofrecen a las instituciones europeas la oportunidad de incorporar a sus grupos de investigación personal investigador con experiencia, para desarrollar trabajos de investigación de alto impacto en todas las áreas científicas. Estas acciones buscan, por tanto, mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores con experiencia, a través de proyectos individuales. El objetivo de esta convocatoria es la formación y contratación de personal investigador excelente, internacional y con experiencia, para la realización de proyectos individuales con una duración de entre 12 y 36 meses, en un marco internacional e intersectorial.

La convocatoria MSCA-IF de 2019 ha contado con un presupuesto total de 296,49 millones de euros a nivel europeo, de los cuales España ha obtenido 30,50M€. Concretamente, la UGR ha obtenido 1.909.223,68€ para la formalización de 10 contratos posdoctorales. Además de estas 10 propuestas que finalmente han recibido financiación, cuatro de los proyectos presentados desde la UGR han quedado en lista de reserva.

Seis de los proyectos seleccionados se encuadran dentro de la modalidad European Fellowships, destinada a fomentar la movilidad entre países europeos y de Terceros Países hacia Europa. Los otros cuatro corresponden a la modalidad Global Fellowships, destinada a financiar proyectos de investigación de entre dos y tres años de duración, con una fase de salida fuera de Europa, de uno a dos años, y una fase final de retorno obligatoria a Europa de 12 meses. Estos investigadores desarrollarán parte de su trabajo en Granada y, además, realizarán una estancia en diferentes prestigiosos centros internacionales: University of Illinois (Chicago), Baylor College of Medicine (Houston, USA), Queen’s University at Kingston (Canadá) y National Chiao Tung University (Taiwán).

Estos datos consolidan y mejoran los buenos resultados obtenidos por la UGR en la última convocatoria de las MSCA-IF, habiéndose conseguido 2 proyectos más que en la convocatoria anterior (2018). Además, permitirá a la Universidad establecer nuevas conexiones, lo que será el germen de colaboraciones futuras internacionales.