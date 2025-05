Un Pregón de la Cruz con emoción, arte y mucho amor por Granada

Prometió emoción, arte y mucho amor por Granada. Y ha cumplido. El bailaor granadino Agustín Barajas ha protagonizado un pregón del Día de la Cruz de los que no se olvidan. “En este día la cruz no pesa, no es madera ni dolor, es flor que se abre en el alma, es júbilo y es color. En Granada la cruz no se llora, se baila, se adorna, se canta […]”, ha comenzado su discurso. Sus palabras han estado adornadas por momentos por el sonido de una guitarra española, las palmas y el cante de dos acompañantes y el taconeo del propio Barajas, que como arte es mucho.

“Ha sido súper emocionante y estoy muy emocionado, más de lo que me imaginaba y venía preparado”, confesaba a GranadaDigital nada más bajar de la tarima. La respuesta del público asistente en el patio del Ayuntamiento fue acorde a la brillantez del momento. Una ovación y un momento de esos que no se olvidan en una vida. “Ha sido muy bonito como granadino. Creo que las expectativas que había creado se han cumplido. Espero que a la gente también le haya llegado y lo haya disfrutado. Ha sido increíble. Ahora mismo no encuentro palabras para poder describirlo”, añadía Barajas.

Aunque la climatología amenazaba con deslucir la fiesta, el ánimo permaneció intacto. Es más, el día se abrió minutos antes del pregón para ofrecer al inicio de la festividad el envoltorio que merece. Desde mediodía ya se sentía en la calle las ganas de fiesta. Comenzó como manda el protocolo, con el discurso de Barajas en el patio del Ayuntamiento.

El bailaor no sólo ha ofrecido un homenaje a su ciudad y sus tradiciones, sino que ha hecho un recorrido por sus recuerdos de infancia, por sus sueños, su familia, sus maestros, un discurso fiel a lo que siente como artista y como granadino.

El Día de la Cruz, una fiesta emblemática

Con su pregón se ha dado inicio de forma oficial de la celebración del Día de la Cruz. “Una fiesta emblemática que nos conecta con lo más profundo de nuestra identidad, un jardín de músicas con flores de colores, cerámicas tradicionales y bronces resplandecientes con la que Granada recibe a la primavera”, en palabras de Marifrán Carazo, alcaldesa de la ciudad.

En su intervención, Carazo ha animado también a los granadinos a salir a las calles a disfrutar de la tradición. “Hoy y también mañana, nuestras plazas, calles, escaparates, patios y colegios se visten con mantones de Manila, macetas llenas de geranios y con el rojo encendido del clavel. Altares efímeros que cada primavera llenan Granada y hacen que se propicien los encuentros festivos con amigos y familia, para recorrer cada rincón, que es un derroche de arte, belleza y alegría”, expresaba de forma casi poética.

En su alocución aludió también a uno de los grandes objetivos de futuro que tiene Granada como ciudad. “Esta fiesta, como tantas otras, será clave en el camino hacia ese gran sueño colectivo que es la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031. Porque si algo nos hace fuertes, es precisamente esto: nuestra capacidad para celebrar la vida con arte, música, y baile”, ha incidido.