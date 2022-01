El PP de Monachil recoge más de 1.000 firmas para pedir un retén de bomberos en Sierra Nevada

El Partido Popular de Monachil ha recogido más de un millar de firmas entre vecinos, comerciantes y empresarios de la urbanización de Pradollano en Sierra Nevada para instar a la Diputación provincial a que cumpla con sus competencias e invierta para que el retén de bomberos en la estación de esquí sea una realidad.

"Por desgracia, esta temporada no lo vamos a ver, pero no vamos a abandonar nuestra lucha y vamos a seguir reclamando al presidente de la institución provincial y secretario general de los socialistas granadinos, José Entrena, a que no continúe con esta dejación de funciones. La competencia es exclusiva de la Diputación que es quien tiene que financiar la instalación del retén". Así se ha pronunciado, la portavoz del Partido Popular en Monachil, Cristina Marín, durante la recogida de firmas que ha tenido lugar durante estos tres últimos días en la urbanización.

"Los vecinos y muy especialmente los comerciantes y empresarios se suman a esta reivindicación. Es necesario garantizar la seguridad. Estamos ante un despropósito que no tiene nombre más que la dejación de funciones que ejerce la Diputación para con los vecinos de Monachil". La popular lamenta que hace unos días un nuevo incendio obligó a actuar a los bomberos de la capital que tardan tres cuartos de hora en llegar a la estación ante el bochorno de los vecinos "que por desgracia ya han vivido en primera persona lo que supone la llegada tan tardía de los efectivos".

Esta temporada, ha reiterado, la urbanización va a continuar sin retén, pero "estamos a tiempo, sumando fuerzas, a que el socialismo sectario que gobierna la institución provincial reaccione y trabaje para todas las localidades".

Marín además lamenta el silencio cómplice del alcalde de Monachil "incapaz de alzar el tono y reivindicar lo que, por justicia y competencia, le corresponde a nuestro municipio. No hemos escuchado a nuestro alcalde pronunciarse ante el silencio que le imponen desde Torre de la Pólvora. Pero el alcalde debería recordar que no está ahí para trabajar para el socialismo sino para que nuestro municipio crezca y obtenga lo que le corresponde exigiéndole a cada administración lo que le corresponda".

La portavoz popular ha recordado, además, como fue el gobierno de la Diputación el que se comprometió a cumplir con sus obligaciones y financiar la instalación de un retén de bomberos en Pradollano durante el pleno en el que salieron adelante las cuentas de la institución provincial para este año 2022 aprobando una enmienda del Grupo Popular en la que instaban al presidente a que el retén fuera una realidad. "Han pasado ya dos meses, la situación no ha cambiado y tan solo confirma la cortina de humo que buscó Entrena para ganar tiempo, pero el PP estará día a día exigiéndole que cumpla con los vecinos de Monachil".