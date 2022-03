El PP insta al Gobierno central a que cumpla con sus obligaciones y competencias en la costa de Granada

El Partido Popular de Granada ha mostrado este jueves su respaldo a la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa que se ha concentrado a las puertas del Parlamento andaluz para reivindicar la ejecución de todos los proyectos pendientes en el litoral.

La parlamentaria granadina, Ana Vanesa García, ha recordado que cuentan con todo el apoyo del PP granadino y ha instado al Gobierno central a que “no busque más excusas y cumpla de una vez con hechos y no palabras con todos los deberes pendientes en la costa granadina”.

“Es inadmisible que sigamos esperando soluciones y plazos que aclaren a corto plazo la hoja de ruta del Ejecutivo ante el enquistamiento de una situación intolerable para los vecinos, agricultores y empresarios de nuestro litoral” ha añadido.

García le ha pedido a los diputados del PSOE que "no se sumen a fotos de apoyo a los colectivos, cuando luego son incapaces de alzar la voz y exigir a sus compañeros del Gobierno Central que destinen partidas presupuestarias a la provincia". “El tren Granada Motril, las canalizaciones de Rules o los espigones no se hacen a base de fotos sino de estudios, proyectos y de presupuestos. Por desgracia, hasta ahora el PSOE ha completado su álbum de fotos, pero no ha presentado ni ha apoyado ninguna de las partidas presupuestarias que el PP ha exigido en las diferentes cámaras para que estas infraestructuras y proyectos sean una realidad”.

Por su parte, el vicesecretario de Agricultura del PP de Granada, Antonio Mancilla, les ha trasladado que cuentan con un aliado que es el presidente de la Junta de Andalucía y de su Gobierno para que estas reivindicaciones encuentren una solución a la mayor brevedad posible. “Esperamos que el Gobierno de España escuche de una vez la voz de nuestra costa y se ponga a trabajar en los proyectos de todos los desglosados y ponga la financiación necesaria muy especialmente en el sistema de canalizaciones de Béznar-Rules” ante un verano que vaticina que va a ser bastante malo ante la ausencia de lluvias.

Los empresarios, agricultores y vecinos de la costa deben saber, "que tendrán de la mano al PP de Granada y a la Junta de Andalucía en todas y cada una de las peticiones que hoy han vuelto a poner sobre la mesa", ha terminado.

El Ayuntamiento de Almuñécar acompañó a la Plataforma para la Infraestructura en su demanda ante la Junta

El Ayuntamiento de Almuñécar, con su alcaldesa al frente, Trinidad Herrera, y los ediles de Agricultura y Hacienda, Luis Aragón y Rafael Caballero, respectivamente, ha acompañado a la Plataforma para las infraestructuras de la Costa Tropical en su acción reivindicativa ante el Parlamento Andaluz, donde incluso ha sido recibida por distintos parlamentarios de los grupos políticos, así como el vicepresidente de la Junta, Juan Marín; la Consejera de Fomento, Marifran Carazo, e incluso, por el presidente la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La alcaldesa de Almuñécar ha justificado su presencia junto a la Plataforma, “porque entendemos que tenemos que ir todos de la mano en la demanda de estas infraestructuras”, dijo.

Trinidad Herrera ha valorado la reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno de “muy positiva, porque ha atendido todas las peticiones planteadas por los representantes de la Plataforma y, sobretodo, ha brindado el incondicional apoyo de la Junta de Andalucía para que todas las infraestructuras y, especialmente las más urgentes, que recogerá el "Decreto de Sequía", con inversiones en nuestro campo; en definitiva, añadió, una reunión positiva y la satisfacción de que nuestro gobierno autonómico está con nosotros para conseguir los objetivos. Esperemos que el Gobierno Central sea tan sensible y receptivo como lo ha sido la Junta de Andalucía”, sentenció la alcaldesa de Almuñécar.