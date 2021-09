El PP de Granada iniciará una campaña en la calle con su propuesta para abaratar la factura de la luz

El presidente provincial del Partido Popular, Francisco Rodríguez, ha encabezado un desayuno de trabajo en un foro sobre electricidad en el que se han dado cita empresarios de Granada para conocer de primera mano las consecuencias de la situación derivada del incremento del precio de la electricidad.

“Hemos venido hoy aquí a escucharos, a conocer vuestras impresiones y a recoger tantas propuestas sean necesarias”, les ha dicho el dirigente popular, que ha trasladado el planteamiento que la formación está defendiendo, que ha registrado en el Congreso y que supone una reducción del 20% de la factura.

Esta reducción pasa, ha detallado, “por el uso de los derechos de CO2; traspasar a los Presupuestos Generales del Estado los costes no energéticos; la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y la permanencia de un IVA reducido al 10%”. Un conjunto de medidas que supondrían en total ese 20% de bajada de la factura que se traduce, según ha apuntado, “a un ahorro para todos los españoles de 9 mil millones de euros”.

“Es inaudito el nuevo récord que hoy marca el precio de la luz y es necesario actuar sin parches”, ha dicho Rodríguez, quien ha lamentado ante los medios de comunicación la “falta de determinación ante esta crisis por parte del Ejecutivo para tomar decisiones no ahora, sino hace meses”. “La única medida que se anticipó fue la bajada del IVA forzado por una iniciativa del Partido Popular con la que, además, intentaron engañar a los españoles y a los granadinos al decir que Europa no les dejaba”, ha señalado. Además, ha apuntado que el plan de Sánchez no deja de ser “pan para hoy y hambre para mañana con medidas confiscatorias de dudosa legalidad que plantean serias dudas sobre seguridad jurídica”.” Con un 8% de subida, pedían la dimisión de Rajoy; qué tendría que pasar ahora cuando los granadinos pagamos más del 200%”, se ha preguntado.

El dirigente provincial ha estado acompañado en esta jornada de trabajo por el secretario general del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal; los diputados nacionales Carlos Rojas y Pablo Hispán; y el senador granadino José Antonio Robles. El secretario general ha detallado a los empresarios granadinos que se han dado cita las iniciativas registradas en las Cortes. Entre ellas, la Proposición de Ley para rebajar la factura eléctrica con la modificación de tres leyes: la de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, la de 2013 del Sector Eléctrico y la de 1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. Una PL que se completa con las medidas detalladas por el presidente granadino para abaratar el coste de la luz que, ha recordado, se suma a las que el grupo popular ha venido presentando hasta en seis ocasiones para el debate parlamentario desde el año pasado contra la subida del recibo de la luz y que el Gobierno ha rechazado de forma reiterada.

Guillermo Mariscal ha criticado “la improvisación y falta de liderazgo” del Gobierno ante un problema social y que “o no saben o no quieren solucionar”. Mariscal ha lamentado que “pequeños y medianos empresarios están sufriendo no solamente el precio desorbitado de la energía eléctrica, sino también del gasoil, el diésel y el gas”. Y todo ello con un Gobierno de España que es “incapaz” de hacer frente a esta subida desmesurada. Así, ha instado al ejecutivo a aceptar las propuestas que el PP desde 2018 le ha puesto sobre la mesa para reducir el precio de la energía eléctrica, garantizando el bienestar de las familias y la competitividad de las empresas.

En este punto ha aludido a las medidas ya citadas por el presidente provincial, incidiendo en que, para buscar una solución a corto plazo, el gobierno debe asumir el sobrecoste, haciendo que “la parte de la factura que no tiene que ver con la energía, toda la deuda tarifaria, se traslade a los PGE en ver de repercutir sobre la factura”. Asimismo, el secretario general del grupo parlamentario Popular en el Congreso ha criticado las medidas y políticas impulsadas por la ministra Ribera que “han conducido a que la única y principal tecnología de respaldo sea el gas”. “Ella sola ha conseguido que nos encontremos en la situación actual”, ha declarado. Cuando hay un problema de precios como el actual “hay que aumentar la oferta y plantear alternativas claras y reales para garantizar que hay tecnologías más allá del gas”, ha afirmado Guillermo Mariscal, que ha indicado la necesidad de que el gobierno de Sánchez modifique estas políticas para buscar solución a este problema también a largo plazo.

Para concluir la jornada, el presidente granadino ha manifestado su deseo de “ser la voz de Granada en las instituciones defendiendo los intereses de nuestra tierra, la prosperidad de sus negocios y el bienestar de nuestros vecinos” y ha anunciado que los populares iniciarán una campaña en las calles de Granada para denunciar la “inacción de Sánchez” y contarles a los vecinos de toda la provincia la propuesta “seria y rigurosa” del PP para abaratar el coste de la factura.