El PP exige la dimisión del alcalde de Huétor Vega

La portavoz del Partido Popular en Huétor Vega, Elena Duque, ha sido tajante en declaraciones a GranadaDigital: “Tenemos un pueblo hecho una ruina con un alcalde que, además de no gestionar nada bien, ahora pretende compaginar su puesto con su restaurante. Es inaceptable”. Sus palabras llegan tras el pleno de este miércoles, en el que el regidor socialista, Mario del Paso, no logró sacar adelante su solicitud para compatibilizar la alcaldía con la gestión de su negocio personal.

Duque lamenta que el municipio se encuentre en una situación de bloqueo institucional, y señala directamente al alcalde como el principal responsable. “Gobierna con cuatro concejales, es decir, cinco de 17. Esto no es sostenible. No tiene rumbo, ni apoyos, ni capacidad de respuesta”, explicó la portavoz.

En la conversación mantenida con este medio, Duque subraya que la situación política es crítica desde hace tiempo, pero que ahora ha alcanzado un punto límite. “Estamos hablando de un municipio de más de 12.000 habitantes, uno de los más importantes del área metropolitana sur de Granada, y no se puede gestionar con un equipo tan reducido y descoordinado”, añade.

Para la portavoz popular, el rechazo del pleno a la propuesta del alcalde deja clara la posición de todos los grupos políticos. “Todos los portavoces coincidimos en que Huétor Vega necesita un alcalde a tiempo completo. Si ya con dedicación exclusiva el pueblo está abandonado, ¿Qué podemos esperar si además dirige un restaurante?”, cuestiona.

Duque ha señalado como uno de los ejemplos más evidentes del “fracaso” del gobierno socialista la situación de la piscina municipal, cerrada desde hace dos años. “Prometieron abrirla en dos meses. Han pasado dos años y no solo sigue cerrada, sino que está en un estado lamentable. No hay explicaciones, no hay planificación, no hay gestión”, critica.

Sobre la actitud del alcalde, la portavoz ha sido especialmente dura: “Ni escucha, ni rectifica, ni tiene intención de hacer lo mejor para el pueblo. Está atrincherado en su sillón, aferrado a una alcaldía que le queda grande”. Por ello, desde el PP exigen su dimisión inmediata. “Debe decidir si quiere ser empresario o alcalde. Lo que no puede es arrastrar a Huétor Vega en su falta de responsabilidad”, señala.

La dirigente popular también ha advertido de las consecuencias de esta parálisis para el día a día del municipio: “El mantenimiento está abandonado, los impuestos pretenden subirlos sin cumplir con sus funciones básicas, y cada pleno se convierte en una batalla inútil donde no se avanza en nada importante”.

“El pueblo votó al PP como la lista más respaldada en 2023, y es hora de que se respete esa voluntad. No se puede gobernar de espaldas a la mayoría”, insiste Duque.

El Partido Popular no descarta presentar una moción de censura si la situación no mejora. Mientras tanto, Elena Duque asegura que seguirán denunciando públicamente la inacción del actual equipo de gobierno. “Huétor Vega necesita un cambio urgente. No podemos permitirnos seguir secuestrados por un experimento fallido”.