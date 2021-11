La Diputación pide "más implicación" a la Junta para la creación del retén de bomberos

El diputado de Recursos Humanos y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, José García Giralte, ha subrayado este viernes la voluntad de la Diputación de trabajar con la Junta de Andalucía en la creación de un retén permanente de bomberos en Sierra Nevada.

En respuesta a las declaraciones de la portavoz del PP, Inmaculada Hernández, que ha informado de que su grupo presentará una enmienda a los presupuestos en el próximo Pleno provincial, el diputado ha insistido en que la Diputación, a través del Consorcio de Bomberos, "está abierta a cualquier negociación que se pueda plantear para mejorar el servicio contra incendios, aunque para ello debemos contar con la Junta de Andalucía, que es la titular de Cetursa, que es la empresa pública que gestiona la estación".

Giralte, que ha manifestado su preocupación por situaciones como el incendio del jueves, ha explicado que ahora mismo el servicio lo está prestando el Ayuntamiento de Granada, que forma parte del Consorcio Provincial. "Cualquier servicio es mejorable y, por eso, estamos abiertos a buscar una solución", ha afirmado.

No obstante, el diputado ha calificado la enmienda del Grupo Popular de "oportunista y fuera de lugar". "Lo que debería hacer el PP es demandarle al Gobierno andaluz y a Juanma Moreno que se sienten con la Diputación y que ayuden a resolver este asunto", ha manifestado.

Enmienda a los Presupuestos del PP

Las declaraciones del PP han llegado después de que el Grupo Popular en la Diputación de Granada presentara una enmienda a los presupuestos de la institución provincial para 2022, que ha indicado que se debaten el próximo lunes, para que se contemple una partida que recoja la necesidad de "una dotación económica y humana" para que Pradollano, en Sierra Nevada, en Monachil, en el área metropolitana granadina, cuente con un retén de bomberos.

La portavoz popular, Inmaculada Hernández, ha lamentado en una nota de prensa que haya habido un incendio en un bloque de viviendas de Pradollano y que "hayan tenido que ser los bomberos del Parque sur de Granada los que hayan tenido que subir".

"No es de recibo que sigamos con esta situación. Los bomberos tardan lo que tardamos cualquiera en subir hasta la estación de esquí por una carretera de montaña", ha aducido Hernández, que se ha pronunciado así tras el incendio registrado en la noche del pasado jueves en una vivienda de un bloque de Pradollano y que ha requerido la atención a 13 personas afectadas de carácter leve por inhalación de humo.

La diputada popular ha resaltado que no es la primera vez que el PP realiza esta petición. "Lo hemos hecho en foros oficiales y extraoficiales. Lo pedimos porque lo necesitamos. Esto no es un capricho. Lo necesitan los vecinos y también los empresarios y visitantes a la estación de esquí. No se puede jugar con un tema tan sensible e importante como la seguridad". "Monachil es un municipio de menos de 20.000 habitantes y le corresponde a la Diputación, y al señor Entrena, atender y prestar este servicio", ha concluido.