El PP denuncia que el equipo de gobierno de Granada "da la espalda" a la ciudad en materia de limpieza

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada ha denunciado este domingo que el equipo de gobierno socialista "da la espalda" a la ciudad en materia de limpieza al votar en contra de una moción del PP "mediante la cual ha salido adelante un plan de choque de desinfección para las calles de la capital de cara a Semana Santa". Asimismo, ha criticado lo que describe como "su política propagandística a la hora de anunciar campañas medioambientales a bombo y platillo" para luego "no cumplir con ellas".

La concejal del PP Pepa Rubia ha destacado que el pleno en el que se abordó esta cuestión "fue importante porque desde el PP presentamos una moción que venía respaldada por colectivos de comerciantes, empresarios y vecinos de la ciudad, quienes piden un plan de choque de limpieza de las calles de la capital", según recoge un comunicado del partido.

Le edil ha detallado que esta moción contaba con dos puntos concretos referentes a la suciedad de la ciudad. El primero solicita "un plan de choque" contra el ennegrecimiento de las aceras y el pavimento, "muy pronunciado este año por la falta de lluvias", para que Granada "luzca en las mejores condiciones posibles de desinfección e higiene antes de la Semana Santa y para ofrecer la mejor cara de la ciudad, tanto a la ciudadanía como al turista".

En este sentido, Rubia ha añadido que "llevamos dos años sin que se haya podido celebrar Semana Santa, por lo que debemos esmerarnos más que nunca para que sirva como escaparate".

Por otra parte, moción hablaba de la campaña anunciada por el Área de Medioambiente y la Policía Local, por la lucha contra el incivismo a la hora de recoger los excrementos caninos, que "ha tenido unos resultados deficientes con solo tres denuncias al mes", por lo que los populares pedían que "se ponga en marcha como es debido, con las obligaciones a las que se comprometió el equipo de gobierno socialista".

Rubia ha mostrado su "sorpresa" ante el resultado de la votación de la moción, la cual "ha salido adelante con el voto favorable de Vox y los no adscritos y la abstención de Unidas Podemos, pero con el voto en contra del grupo del gobierno socialista, porque dicen que la ciudad cuenta con más maquinaria de limpieza y está más limpia que antes".

"De esta manera no oyen lo que les piden los ciudadanos, quienes dicen que sigue habiendo limpieza insuficiente", ha considerado la edil. Según Rubia, "todo esto nos hace ver que estamos ante un gobierno que le da la espalda a la ciudad, que muestra su inacción, su falta de gestión, que no está del lado del ciudadano y que solo se dedica a anunciar campañas inservibles que no va a llevar a cabo".

Además, la concejala ha criticado que con esta actitud, "no solo han dicho no a una moción del PP, sino a una reivindicación que hacen comerciantes, empresarios y vecinos de Granada". En este sentido, ha afeado al gobierno municipal socialista que "prefiere no hacer nada, antes de reconocer que Granada sigue estando sucia y muestra nuevamente su sectarismo al anteponer el color político a los intereses de los ciudadanos".

La popular ha señalado al gobierno que "hay cuestiones de micropolítica y del día a día que exigen soluciones inmediatas y una de ellas es adecentar nuestra ciudad de cara a Semana Santa", por lo que ha asegurado que desde su formación se va a "seguir de manera exhaustiva" para que su moción "se ponga en marcha en tiempo y forma y vamos a estar pendientes de que la campaña por el incivismo de los dueños de mascotas se cumpla como es debido para la misma fecha".