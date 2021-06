El PP deja claro que sus concejales no van a regresar a un gobierno con Luis Salvador

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha comparecido este jueves en la sede provincial de la formación para hablar de nuevo sobre la actualidad dentro de la crisis municipal que vive el Ayuntamiento debido al conflicto del ‘2+2’. El popular ha manifestado que los concejales de su formación no van a regresar a un gobierno con Luis Salvador, al que ha vuelto a pedir que “dé un paso al lado”. Durante su intervención ha criticado que Ciudadanos converse con “el actual PSOE” o con “Podemos, la izquierda radical”. El mandatario ha calificado como “bochornosa” la situación. El popular ha dicho también que su grupo no estampará firmas en la moción de censura que mostró Paco Cuenca este miércoles en el Consistorio.

Saavedra ha acudido a “valorar los últimos acontecimientos” acaecidos en torno al problema que vive el Consistorio capitalino. “La hoja de ruta que trasladamos a Luis Salvador sigue intacta. El Partido Popular no se ha movido ni un solo milímetro”, ha manifestado el popular, que ha reiterado que su formación “merece la alcaldía de la ciudad” por su mayoría dentro del equipo de gobierno, por el pacto alcanzado y por “la palabra dada”.

El secretario general ha hecho referencia de nuevo a la “ruptura” del grupo municipal de Ciudadanos. “Cuando tus propios concejales no están de acuerdo con el alcalde es muy revelador”. El portavoz popular ha calificado de “insostenible” la situación y ha querido “refrescar” la memoria a Luis Salvador con una publicación de prensa en la que el primer edil afirmaba que no se sentía legitimado para gobernar con cuatro concejales. Saavedra ha dicho que la situación actual es “bochornosa”, pues afirma que no se puede trabajar para Granada y que “la foto no lo aguanta todo”.

“La única salida sigue siendo el paso al lado del señor alcalde. Estamos a tiempo”, ha aseverado el secretario general de la formación celeste, que entiende que “sólo Salvador es responsable” de las circunstancias actuales. El popular ha señalado que su partido fue “extraordinariamente generoso” cuando hizo alcalde a Salvador y ahora pide lo mismo. Saavedra ha valorado la ronda de contactos iniciada por el primer edil dejando claro que sus concejales no van a regresar a un gobierno con Luis Salvador. “Esto es un partido serio y cuando tomamos una decisión es firme”, ha concretado. “Nos obligó con su empeño a tomar esa decisión”, ha apostillado.

“Nos sorprende que el alcalde se reuna con Podemos, la izquierda más radical de este país”, ha dicho Saavedra, que también se ha mostrado sorprendido con las conversaciones entre Ciudadanos y PSOE. El secretario general ha vuelto a tirar de hemeroteca para sacar unas declaraciones de Salvador en las que señalaba a Paco Cuenca como “un alcalde imputado”. “No entendemos que Ciudadanos se plantee aceptar el apoyo del PSOE de los indultos que se apoya en Bildu”, ha manifestado el popular.

Jorge Saavedra ha criticado que el PSOE presentase este miércoles una moción de censura con diez firmas, algo que ha calificado como “ridículo”. “Los concejales del PP no van a firmar esa moción. Le recomiendo a Cuenca que busque tipex para los nombres de los miembros de nuestro partido”, ha adelantado el portavoz, que si ha admitido que su partido se sentaría a hablar con el PSOE porque “somos educados”.

Por último, el mandatario ha valorado la propuesta de Vox de disolver el Ayuntamiento como algo que no necesita ahora mismo la ciudad. “Estamos en fórmulas más sencillas, pero si digo que no tenemos miedo a unas elecciones”, ha manifestado el secretario general del PP de Granada, que posteriormente ha reiterado que ahora lo que toca “es cumplir con la voluntad” expresada en las urnas hace poco más de dos años.

Saavedra ha aclarado que su partido no exige a Salvador que deje su condición de concejal. “Veríamos cuál sería el mejor encaje para Salvador en una negociación leal”, ha señalado. Respecto a unas posibles negociaciones, el popular ha declarado que confía en Sebastián Pérez para conseguir que un edil popular llegue a la alcaldía de Granada.

Preguntado por un posible gobierno con Ciudadanos con Salvador y Huertas dentro, Saavedra ha mostrado su fe en “poder recomponer” el equipo para cuadrar la estructura municipal después de “sentarnos con la premisa de que el liderazgo lo debe asumir un miembro del Partido Popular”. Saavedra ha hablado sobre “futuribles”, pero ha reiterado la necesidad de “un paso al lado” por parte de Luis Salvador. Posteriormente ha ratificado que, por el momento, Luis González es el candidato de su formación para ser alcalde de Granada.

Jorge ha mencionado que Sebastián Pérez nunca podría ser considerado como un tránsfuga por votar por el “partido por el que se presentó a las elecciones”. El secretario general ha señalado que “la moción de censura es una amenaza real”, algo que él mismo ha trasladado al alcalde. “Es uno de los argumentos que nos hace pensar que la situación se debe resolver de manera inmediata”, ha manifestado con vehemencia.

El mandatario popular ha vuelto a señalar a Cuenca como “imputado” para advertir que “si esa moción prospera el único responsable sería Luis Salvador”. Preguntado por una posible reunión del alcalde con Arrimadas y una posterior de esta con Casado, Saavedra espera que la líder de Ciudadanos traslade a Salvador “que no puede ir de la mano del actual PSOE”.

“La situación que vive Granada es insostenible. Hemos dado un paso adelante y hemos dejado el gobierno municipal”, ha manifestado Saavedra tras ser preguntado por la manera que puede tener su formación para presionar más al primer edil en busca del “paso al lado” mencionado en varias ocasiones durante su comparecencia.

Por último, Saavedra ha sido preguntado por una información que habla sobre un “agujero de un millón de euros” en el Ayuntamiento de Alhendín. El popular ha querido dejar claro que no se está investigando a Francisco Rodríguez y que de momento sólo se está pidiendo al consistorio de la localidad granadina que aclare las dudas existentes a la Fiscalía. “Es una cuestión administrativa y me consta que se ha aclarado”.