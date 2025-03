Poveda quiere "recrear un pedazo de la historia de Federico" en el Centro Cultural de Acera del Darro

El cantante Miguel Poveda pondrá en marcha un Centro Cultural dedicado a Federico García Lorca en el local que ha adquirido en Acera del Darro 50 y que formó parte de la casa en la que vivió el poeta granadino con su familia desde 1909 hasta 1916. Poveda quiere "recrear un pedazo de la historia de Federico" en este Centro Cultural, un proyecto que pone en marcha junto al bailaor Agustín Barajas y al empresario Sergio Ávila, según detalla a GranadaDigital. Precisamente gracias a ellos y a una ruta lorquiana que le regalaron por el centro de Granada "de la mano de Antonio Bonilla" descubrió que este inmueble estaba en venta y que en él no había ninguna referencia a Federico García Lorca. "Me sentí desolado viendo que no había placas ni estatua en la zona. Por suerte, vi un letrero de que se alquilaba local en el edificio de Acera del Darro donde Federico vivió desde que tenía 11 años hasta los 18 y no lo pensé dos veces", asegura.

Una vez adquirido, Miguel Poveda decidió poner en marcha un Centro Cultural dedicado a Federico junto Agustín Barajas y Sergio Ávila para iniciar "la acción de señalar cada lugar histórico en la vida y obra de Federico y recrear en este pequeño rincón un pedazo de la historia de Federico en las dos aceras". "También para ser el punto de inicio de rutas marcadas y hacer un centro vivo con lecturas de sus conferencias, poesías, teatro...", comenta.

Para el cantante catalán, la figura de Federico García Lorca es "inspiración en lo artístico y en lo personal" y este es "uno de los proyectos más emocionantes" de su vida. Este nuevo Centro Cultural de Federico en Granada nace con el objetivo de “devolver a Federico, Granada y sus visitantes, parte de la historia del poeta más universal que estaba, en cierta manera, incompleta para los ojos del mundo”.

Está previsto que a finales del mes de marzo o a primeros de abril se instale en este edificio de Acera del Darro 50 la placa oficial en la que se indica que allí vivió Federico García Lorca con su familia desde 1909 al 1916 y se proceda a la inauguración del Centro Cultural Federico en Granada. Poveda asegura a GranadaDigital que están a la espera de que el Ayuntamiento de Granada les diga para "fijar una fecha". "Ya tenemos la firma de todos los vecinos del edificio y han dado su consentimiento llenos de ilusión", afirma.