Portátil nuevo y a buen precio: qué es lo más importante al comprarlo

Los ordenadores portátiles se han vuelto esenciales para mucha gente en los últimos años. Ya se por necesidad, trabajo u ocio. En 2020 se vendieron en España casi 2,5 millones, un 28% más que el año anterior. El confinamiento, las clases online, el teletrabajo… son circunstancias que han contribuido a dinamizar este mercado. Si te estás planteando hacerte con un nuevo ordenador portátil, seguro que tienes muchas preguntas. Sobre cuál es el mejor para ti, en qué debes fijarte, qué necesitas o qué es superfluo… Te dejamos algunos consejos que pueden servir a la hora de tomar una decisión:

En cualquier caso, desconfía de los chollos: un buen modelo, suficiente para realizar la mayor parte de las tareas, no te costará menos de 700 euros. Y si necesitas un aparato con más prestaciones, un ordenador de alto rendimiento, con procesador de última generación Core i7, piensa en gastar el doble de esa cantidad.

Tres buenos portátiles por menos de 800 euros

Estos son ordenadores con precio y prestaciones similares, buenas opciones a la hora de elegir uno nuevo.

Microsoft Surface Laptop 3

Este ordenador de13,5″ de pantalla, 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento y procesador Core i5, destaca por su buena pantalla táctil, la duración de la batería, la facilidad de uso y calidad del sonido, aunque las conexiones son un punto débil

Precio: desde 699 euros.

Lenovo Ideapad Flex 5I

Es un portátil con una pantalla de 14″, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. También con procesador Core i5, es versátil en su uso, da buen rendimiento y destaca por sus conexiones, aunque la calidad del sonido y duración de la batería mejorables.

Precio: desde 799 euros.

Huawei Matebook 14 2020 AMD

Huawei ofrece un portátil de 13,9″ de pantalla, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, con procesador Ryzen 5 que destaca por su equipamiento, el buen rendimiento, la excelente conexión wifi y la calidad de la pantalla, pero como el anterior debería mejorar la batería y la calidad del sonido.

Precio: desde 799 euros.

Y unos consejos para acertar antes de comprar

Una mejor configuración hará que tu portátil te dure más. Los continuos avances y complejidad del software hacen que los requerimientos que les pedimos a nuestras máquinas sean mayores. Por eso, podríamos concluir que cada euro invertido en adquirir una mejor versión podría traducirse en un mayor número de años de servicio.

No todos los ordenadores portátiles caros y con buen rendimiento son buenos. Hay otras características que influyen más en la calidad final de un aparato de estas características, como la calidad de la pantalla, el sonido o la autonomía de la batería. Todos ellos son aspectos difíciles de identificar a priori. En general, los portátiles con una capacidad de la batería de 65 Wh obtienen en general una valoración buena, mientras que los que quedan por debajo de 40 Wh, tienen una mala valoración. Ah, una pantalla grande no es la solución: consumen demasiado.

Cada ordenador tiene una configuración de entradas y puertos distinta algo que tendrás que tener en cuneta. Por ejemplo, si necesitas conectar muchos periféricos (ratón, auriculares, teclado, cable para cargar el móvil, etc.) necesitarás todos esos puertos USB; si necesitas conectar más pantallas o conectarte a otras, tendrás que tener en cuenta puertos como el USB C o el HDMI; y si necesitas conectarte a internet mediante cable, deberás tener una conexión Ethernet. Has de tener en cuneta las variables que mejor se adapten a lo que tu necesitas