¿Por qué no salía el número para votar a Melody en Eurovisión?

España volvía a Eurovisión este 2025 con una propuesta que levantó expectativas: Melody, conocida por su potente voz y carisma escénico, representaba al país con una apuesta pop con tintes flamencos que, según muchos, merecía estar entre las favoritas. Sin embargo, los resultados dejaron a todos boquiabiertos: una de las puntuaciones más bajas de la noche, y un televoto prácticamente inexistente.

La decepción pronto se convirtió en polémica. No solo por la puntuación recibida, sino por lo que muchos usuarios comenzaron a denunciar en redes sociales: no aparecía el número al que votar a España durante las emisiones del festival.

La viralización del "número fantasma"

TikTok, X (antes Twitter) e Instagram se llenaron de publicaciones durante y después de la gala en las que los espectadores aseguraban que no se mostraba ningún número o código para votar por Melody. Algunos llegaron incluso a hablar de "censura", "boicot" o "sabotaje" por parte de la organización del festival. Las capturas de pantalla de diferentes momentos del programa, donde sí aparecían los números de otros países pero no el de España, corrieron como la pólvora.

Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

¿Por qué no se podía votar a España desde España?

La respuesta es mucho más técnica —y lógica— de lo que parecía a primera vista: no se puede votar al país desde el que se emite la señal de Eurovisión, es decir, los ciudadanos españoles no pueden votar por España. Este es un reglamento oficial del festival que busca evitar el "autovoto" patriótico y fomentar una competición más equitativa.

Por eso, el número para votar a España no aparece en la retransmisión española, simplemente porque no está habilitado desde España. Otros países sí lo recibieron en su señal, y pudieron emitir su voto hacia Melody... aunque, como reflejaron los resultados, no fue en masa.

Entonces, ¿por qué ha sido tan viral esta queja? Sencillamente porque cada año hay espectadores que desconocen esta norma y, al no ver el número, piensan que algo ha ido mal o que se ha manipulado el proceso.

Una votación cada vez más ideológica (y menos musical)

Más allá del malentendido técnico, la polémica del televoto en Eurovisión vuelve a estar sobre la mesa. La baja puntuación de Melody ha reavivado las críticas hacia un sistema que, según muchos expertos y fans, ha dejado de valorar la calidad musical para convertirse en un campo de batalla política, ideológica y geoestratégica.

No es la primera vez que se habla de “votos entre países amigos”, de apoyos sistemáticos entre vecinos o aliados históricos, y de cómo algunas candidaturas se ven favorecidas simplemente por afinidades más allá del escenario. En esta edición, una vez más, se han visto cruces de votos previsibles entre países nórdicos, balcánicos o exsoviéticos, mientras que otros, como España, Italia o Alemania, suelen quedar relegados si no consiguen romper esas dinámicas con propuestas excepcionales o virales.

A esto se suma otro fenómeno cada vez más evidente: el troleo en el televoto. Las redes sociales han convertido Eurovisión en un meme global, y muchas veces las votaciones se ven afectadas por campañas humorísticas o irónicas que perjudican a artistas que se toman el festival en serio.

Una artista a la altura, un sistema en entredicho

La actuación de Melody fue más que destacada. Voz, escenografía, energía… Todo estaba ahí. ¿Faltó algo? Quizás sí: el apoyo externo necesario para destacar en una Eurovisión que ya no premia solo el talento. El hecho de que la artista ni siquiera recibiera un impulso destacado del televoto ha indignado a muchos, sobre todo porque su candidatura gozaba de un respaldo popular muy fuerte en España. Pero como no se puede votar desde dentro, y sin una movilización internacional fuerte, la propuesta cayó en tierra de nadie.

En resumen: no, no hubo sabotaje en la votación a España. El número no aparecía porque, simplemente, no se puede votar desde dentro del país. Lo que sí hay es una gran frustración colectiva con un sistema que cada vez parece premiar menos la música y más las alianzas, la política, el show y el troleo.

Y mientras tanto, Melody ha demostrado que está muy por encima del puesto que le ha tocado en la tabla. Las redes la aclaman, el público la respalda y quizás, al final, eso sea más duradero que cualquier voto perdido en una gala.