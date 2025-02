¿Por qué el colesterol 'bueno' puede ser malo para tus ojos?

El colesterol es una sustancia cerosa que el cuerpo necesita para funcionar correctamente, pero no todo colesterol es igual. Se distingue en dos tipos: el colesterol LDL, conocido como 'malo', y el HDL, el 'bueno'. El colesterol LDL se acumula en las arterias, lo que puede llevar a problemas cardiovasculares. Por otro lado, el colesterol HDL actúa como un limpiador, ayudando a remover el exceso de colesterol de las arterias. Aunque ambos son esenciales, un desequilibrio entre ellos puede afectar gravemente la salud.

El colesterol 'bueno' (HDL), considerado habitualmente beneficioso para la salud, puede estar relacionado con un mayor riesgo de padecer glaucoma, una enfermedad ocular grave, al menos entre los mayores de 55 años, según sugieren los resultados de un gran estudio observacional realizado por expertos del Centro Oftalmológico Zhongshan de la Universidad Sun Yatsen (China), publicado en línea en el British Journal of Ophthalmology.

Paradójicamente, el colesterol 'malo' (LDL), habitualmente considerado nocivo para la salud, puede estar asociado a un menor riesgo de glaucoma, una enfermedad que daña el nervio óptico y puede conducir a una pérdida irreversible de la visión o a una ceguera total.

De esta forma, los hallazgos desafían la sabiduría convencional sobre lo que puede ayudar y perjudicar la salud ocular, y sugieren que puede ser necesario repensar cómo se trata a los pacientes con altos niveles de grasas en sangre y que corren riesgo de sufrir glaucoma, dicen los investigadores.

Se estima que el glaucoma afectará a alrededor de 112 millones de personas en 2040. Los factores de riesgo incluyen la edad, la etnia, la acumulación de presión dentro del ojo (PIO) y los antecedentes familiares, explican los investigadores.

Los niveles anormalmente altos de grasas circulantes (lípidos) en el torrente sanguíneo se han relacionado con enfermedades oculares, como la degeneración macular y la retinopatía diabética. Investigaciones publicadas recientemente también han implicado una relación con el glaucoma, pero los resultados han sido inconsistentes y no está claro qué tipo de lípido podría ser el más influyente, añaden.

Para reforzar la base de evidencia, los investigadores recurrieron a 400.229 participantes de entre 40 y 69 años en el estudio del Biobanco del Reino Unido. Todos ellos habían rellenado un cuestionario, habían sido entrevistados y se habían sometido a un panel estándar de análisis de sangre, incluidos los destinados a medir las grasas en sangre. Se hizo un seguimiento de su salud durante un promedio de 14 años, durante los cuales 6.868 (casi el 2%) de ellos desarrollaron glaucoma.

En comparación con los participantes que no desarrollaron glaucoma, los que sí lo desarrollaron tendían a ser mayores y de etnia no blanca. Tenían niveles más altos de HDL, pero niveles más bajos de LDL y colesterol, y una relación cintura-cadera más alta (indicativa de obesidad central). También tenían más probabilidades de ser ex fumadores y de tomar estatinas, y tenían una mayor prevalencia de diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardiovasculares.

Pero el análisis de los resultados de los análisis de sangre mostró que niveles más altos de colesterol HDL "bueno" se asociaban con un mayor riesgo de glaucoma, mientras que niveles más altos de colesterol LDL "malo", colesterol total y triglicéridos se asociaban con un menor riesgo.

Las personas con el nivel más alto de colesterol HDL en el torrente sanguíneo tenían un 10% más de probabilidades de desarrollar glaucoma que aquellos con el nivel más bajo, y cada aumento (desviación estándar) se asociaba con un riesgo 5% mayor. De manera similar, los participantes con los niveles más altos de colesterol LDL y triglicéridos tenían un 8% y un 14%, respectivamente, menos de probabilidades de desarrollar glaucoma que aquellos con los niveles más bajos. Y cada aumento (desviación estándar) en el colesterol LDL, el colesterol total y los triglicéridos redujo los riesgos en un 4%, 3% y 4%, respectivamente.

Pero estas asociaciones observadas sólo persistieron entre aquellos mayores de 55 años, sin que se observara ninguna asociación significativa en aquellos de 40 a 55 años; los hallazgos también fueron influenciados por el sexo y el tipo de glaucoma.

Los investigadores elaboraron una puntuación de riesgo poligénico, un número que proporciona una medida personalizada de la susceptibilidad genética a las enfermedades combinando información de riesgo genético de todo el genoma. Esto demostró que cada riesgo genético adicional se asociaba con un 5% más de probabilidades de desarrollar glaucoma, pero no había asociaciones individuales significativas entre el colesterol LDL, el colesterol total o los triglicéridos y el glaucoma.

Se trata de un estudio observacional y, como tal, no se pueden sacar conclusiones firmes sobre la relación causa-efecto. Además, los investigadores reconocen que sus hallazgos tienen varias limitaciones, entre ellas, que las muestras de sangre no se tomaron después del ayuno y solo en un único momento. Los resultados también podrían no ser aplicables a otros grupos étnicos, ya que los participantes del Biobanco del Reino Unido son predominantemente de ascendencia europea.

No obstante, los investigadores sugieren: "Estos hallazgos desafían los paradigmas existentes sobre el colesterol 'bueno' y 'malo' en relación con la salud ocular. Esto podría impulsar una reevaluación de las estrategias de manejo de lípidos en pacientes con riesgo de glaucoma".

"El colesterol HDL se considera el 'colesterol bueno' desde hace siete décadas. Sin embargo, este estudio demuestra que los niveles elevados de este colesterol no se asocian de forma sistemática con un pronóstico favorable. Se necesitan más estudios para investigar los mecanismos que subyacen a estas asociaciones", señala.