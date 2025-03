¿Por qué el Ayuntamiento de Granada está obligado a implantar la ZBE?

Los ayuntamientos están obligados a implantar Zonas de Bajas Emisiones -ZBE- debido a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, aprobada en 2021. Esta ley establece que los municipios con más de 50.000 habitantes -y aquellos con más de 20.000 habitantes que superen ciertos niveles de contaminación- deben implementar ZBE antes de 2023. Granada, por tanto, está obligada a implantar la ZBE.

El objetivo principal de las ZBE es reducir diferentes formas de contaminación. En el caso de la contaminación acústica y la atmosférica, están causadas, en numerosas ocasiones, por una misma fuente que, especialmente en las ciudades, suele ser atribuible al tráfico rodado. Si bien las ZBE a menudo se implementan sólo en una parte del suelo urbano, es necesario que la elección estratégica de las áreas permita extender sus beneficios a la totalidad del municipio o área metropolitana, enmarcadas en estrategias más amplias de cambio de la movilidad.

Además, la liberación de espacio público que puede derivar de la reducción del tráfico y de los aparcamientos abre una oportunidad a realizar intervenciones urbanísticas que mejoren la habitabilidad de los barrios, faciliten la renaturalización urbana y reduzcan el efecto 'isla de calor' que va a afectar de manera creciente a nuestras ciudades.

Estas restricciones pueden incluir limitaciones en el acceso de ciertos tipos de vehículos, como los más antiguos o los que emiten mayores niveles de contaminación, o requisitos para que los vehículos cumplan con ciertas normas de emisiones.

Razones principales de esta obligación

Cumplimiento de normativas europeas: España debe reducir la contaminación del aire para cumplir con las directivas de la Unión Europea sobre calidad del aire. Mejorar la salud pública: La contaminación atmosférica provoca enfermedades respiratorias y cardiovasculares, afectando especialmente a niños y ancianos. Reducción de emisiones de CO₂: Contribuye a la lucha contra el cambio climático al disminuir el tráfico de vehículos contaminantes. Fomento de la movilidad sostenible: Incentiva el uso del transporte público, la bicicleta y los vehículos de bajas emisiones.

Los ayuntamientos que no cumplan con esta obligación pueden enfrentarse a sanciones y pérdida de financiación estatal o europea para movilidad sostenible.

Lo cierto es que la mayoría de consistorios ya van tarde. De hecho, Granada tardará aún más y aunque haya restricciones desde abril, no habrá sanciones hasta el 1 de octubre de 2025.

Esta decisión, anunciada la semana pasada por la alcaldesa, Marifrán Carazo, busca dar más margen a los ciudadanos para tramitar autorizaciones y adaptarse a la nueva normativa sin que suponga una carga burocrática excesiva. “Nos hemos asegurado de que la aplicación de la ZBE sea realista y viable para todos, sin olvidar el compromiso con la salud y la sostenibilidad de Granada”, aseguró la alcaldesa.

Además, desde el Ayuntamiento anunciaron cinco excepciones nuevas para acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Granada. Los vehículos que no pueden circular por la Zona de Bajas Emisiones en Granada capital son todos aquellos que no están censados en la capital y no tienen los distintivos B, C, Cero o ECO, aunque presentan algunas excepciones.

Las ZBE suelen dictar normativas que limitan el acceso de vehículos con emisiones más elevadas. En concreto, entran en esta clasificación, los automóviles a gasolina fabricados antes del año 2001, los diésel anteriores a 2006, o aquellos que no cumplen con la normativa europea sobre emisiones. Estas restricciones se aplican mediante el uso de etiquetas ambientales que indican los niveles de emisiones de un vehículo, permitiendo la entrada a aquellos que cumplen con los estándares establecidos y aplicando tarifas o restricciones adicionales a los que no.