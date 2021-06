La Policía Nacional detiene a una mujer por insultar y amenazar al personal sanitario del centro de salud del Zaidín 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a una mujer de 63 años, sin antecedentes policiales como presunta autora de proferir insultos y amenazas contra personal médico del centro de salud del Zaidín, alterando su funcionamiento y negándose a abandonarlo. Comportamiento que mantuvo ante los agentes con los que llegó a forcejear cuando intentaba volver a acceder al mismo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 23.00 horas cuando la central CIMACC-091 indicó a los agentes que se dirigieran al centro de salud del Zaidín donde una mujer muy agresiva se negaba a abandonar una consulta, impidiendo el normal funcionamiento del centro médico. Una vez en el lugar, la jefa de servicio, les manifestó que la mujer se había personado para recoger una medicación que no le podían proporcionar, ofreciéndole otra similar que no aceptaba ante lo que se había puesto muy agresiva. Finalmente, y siguiendo el protocolo del centro establecido para este tipo de casos, decidieron no atenderla. Durante el suceso intervinieron otros médicos debido a la agresividad que mostraba la señora, ocasionando la interrupción del normal funcionamiento del servicio. Según explicó la doctora que la atendió, había solicitado una medicación con una receta privada que no le podían facilitar, no obstante, le ofreció la posibilidad de proporcionarle otra de iguales características, que no aceptó. En ese momento se puso muy alterada, insultando y amenazando a la doctora y negándose a la invitación de abandonar la consulta, lo que impidió la atención a otros pacientes, a pesar de ofrecerle la posibilidad de dirigirse a otro centro de salud.

Los agentes consiguieron que la mujer saliese de la consulta, pero solo hasta la sala de espera donde, en su presencia volvió a proferir insultos contra los facultativos médicos y a negarse nuevamente a marcharse.

A pesar de los esfuerzos y explicaciones de los agentes para que abandonara el centro de forma pacífica, reiteró su intención de no irse hasta ser atendida y tener la medicación que exigía. Finalmente, ante los vanos intentos de que abandonase el lugar y cesase en el escándalo que estaba ofreciendo, se vieron obligados a sacarla a la calle en volandas donde, nuevamente intentó acceder al interior del inmueble, empujando a los agentes y provocando un forcejeo que terminó con su detención. Tampoco el marido, que se encontraba en el lugar, pudo tranquilizarla.

La detenida ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial, mientras el personal del centro de salud no ha formalizado la denuncia por este suceso.

Contra las agresiones a sanitarios, tolerancia cero

Desde el año 2015 se reformó el Código Penal para dar mayor protección a los profesionales sanitarios debido a la sensibilización social relacionada con las agresiones sufridas por los trabajadores con el objeto de ofrecerles una mayor protección, considerándoles desde entonces agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones. La Secretaría de Estado de Seguridad mediante la instrucción 3/2017 creó la figura de Interlocutor Policial Sanitario y la Viceconsejería de Salud de la Junta de Andalucía en la Instrucción 1/2018 creó la figura de Interlocutor Sanitario, todo ello con el fin de trabajar conjuntamente en el plan de prevención y atención de agresiones a profesionales del sistema sanitario público.