Entra en el almacén de un restaurante y roba un bolso con más de 3.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la zona norte de Granada a un varón de 56 años, nacionalidad marroquí y un amplio historial de delitos contra el patrimonio, como presunto autor del hurto al descuido de un bolso de hombre, que se encontraba en el almacén de un restaurante, y en cuyo interior, además de efectos personales, se habían depositado más de 3.000 euros en metálico.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, 8 de septiembre, sobre las tres de la tarde, momento en el que un conocido restaurante de la zona centro permanecía abierto al público. Sobre un sofá ubicado en el almacén de dicho restaurante, el cual cuenta con un acceso desde una calle lateral, el propietario del establecimiento había depositado un bolso de su propiedad en el que guardaba, además de diversa documentación personal, varias tarjetas bancarias y unas llaves, un sobre con más de 3.000 euros, destinados estos últimos al pago del alquiler del local.

De forma inadvertida, alguien se introdujo en un descuido en el interior del mismo, aprovechando la circunstancia de que la persiana exterior se encontraba subida y la puerta interior no estaba cerrada con llave, llevándose el bolso depositado en el sofá junto con todo su contenido, desapareciendo del lugar sin ser descubierto.

Los agentes encargados de la investigación a través de las pesquisas realizadas consiguieron identificar al presunto culpable de este hurto al descuido, aunque en un primer momento no se pudo localizar al no disponer de un domicilio fijo. No obstante, nueve días más tarde dicha persona fue encontrada en el interior de una obra abandonada de la zona centro de la ciudad, siendo reconocida por los policías y detenida en ese mismo momento.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.