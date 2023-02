Pol Lozano 'se consagra' ante el Tenerife y apunta a la titularidad

Un estreno para soñar es el que vivió Pol Lozano en Los Cármenes. Si Weissman había ilusionado a la parroquia granadinista ante el Villarreal B en el primer partido con los tres nuevos fichajes de invierno disponibles, el de Sant Quirze del Vallès brilló con luz propia en su puesta de largo en su nuevo estadio. Paco López, que ya había concedido algo más de media hora al centrocampista en la victoria en La Cerámica, apostó por la titularidad del barcelonés al lado de Bodiger y Melendo. Y Pol Lozano no tardó en darle la razón. El nuevo '3' rojiblanco lejos de esconderse, asumió galones y se entendió a las mil maravillas con sus compañeros en la medular. Si había alguna duda sobre si acusaría la falta de rodaje que traía del Espanyol, el propio jugador se encargó de disiparlas con su encuentro ante el Tenerife. Primera titularidad, partido completo para él -90 minutos más ocho de añadido- y la demostración de que Paco López tiene 'entre sus manos' al jugador que le faltaba en esa sala de máquinas.

El técnico valenciano, como un niño con juguetes nuevos, empieza a encajar en su engranaje las piezas que le han traído en el mercado de invierno. Al preparador, que ya alineó a Weissman en su primera convocatoria con el equipo rojiblanco, no le tembló el pulso ante el Tenerife para conceder la batuta a otro de los refuerzos del recientemente finalizado periodo de fichajes: Pol Lozano. El medio recogió el testigo de su entrenador y formó junto a Bodiger y Melendo, con los que permutó posiciones a lo largo del encuentro rayando siempre a un alto nivel.

Pol brilla junto a Bodiger y Melendo

El partido comenzó con Bodiger como primer hombre en ayudar a los centrales en la salida de balón, con los dos futbolistas formados en la cantera perica algo más adelantados. Lo que no iba a cambiar con respecto a cada esquema nazarí en la medular es, en este caso, el vértice del triángulo que pondría la imaginación y la fantasía y ese sería Óscar Melendo. Precisamente, ya con 1-0 arriba, el barcelonés comenzaba a frotar la lámpara aprovechando la conexión con Bodiger para poner un gran pase filtrado a Uzuni, al que solo el pie del guardameta rival le separó de ampliar la distancia en el marcador. El '21' estaba inspirado y era una circunstancia que no se podía desaprovechar. Entonces, Pol retrasó su posición colocándose más cerca de Bodiger para dejar más libertad de movimientos al que ya fuera su compañero en el Espanyol y, desde ese momento, los tres impartieron una masterclass en la medular.

Ese retrasar la posición para iniciar la creación exigía un paso adelante y no esconderse y Pol asumió el reto con personalidad. El jugador a préstamo por el conjunto blanquiazul, junto a Bodiger, se echó el equipo a la espalda ofreciéndose para iniciar la creación y distribuyendo el esférico con buen criterio. El de Sant Quirze del Vallès demostró que no le quemaba el balón en los pies y que, pese a ser su primera titularidad con la rojiblanca y su debut ante su nueva afición, está preparado para comandar la sala de máquinas del conjunto de Paco López. Pol Lozano supo entender a cada momento lo que requería el encuentro, ofreció pausa cuando no había una salida clara de balón o combinó de primeras o con pocos toques para dar más velocidad a la circulación.

Y también al lado de Meseguer

Melendo, más exento entonces de tareas defensivas, seguía dejando muestras de su calidad. Lo hacía surtiendo de balones llenos de buenas intenciones para Uzuni y Weissman, como la contra que lanzó al filo de la media hora de encuentro tras recibir el cuero en campo propio, zafarse de varios rivales y del que a punto estuvo de beneficiarse el ariete israelí. Se sentían cómodos los tres centrocampistas y eso se reflejó también en el desempeño de Bodiger que, además de erigirse en uno de los pilares en la zona de creación y filtrar balones a la delantera y las incorporaciones por banda, dejó incluso grandes detalles técnicos como un bonito control de espuela. Una muestra más del entendimiento Bodiger-Pol-Melendo sobre el verde ante el Tenerife lo plasmó una jugada conjunta en el 58' que a punto estuvo de hacer buena Weissman. El mediocentro francés fue el encargado de iniciarla, recuperó el balón a la altura de la zona de medios, conectó con un Lozano que se encontraba en el círculo central y filtró para que Melendo se inventara un gran pase elevado a la espalda de la zaga del Tenerife para el '25' rojiblanco.

El experimento había funcionado y Paco López, con el resultado favorable, optaba por dar descanso a Bodiger y Melendo. Iba a permanecer sobre el terreno de juego Pol Lozano que, para estos últimos compases de partido, compartiría la sala de máquinas con Víctor Meseguer. Nuevo compañero, pero el barcelonés seguiría a lo suyo, distribuyendo el balón con gran criterio. El encuentro expiraba y el jugador a préstamo por el Espanyol intentó poner la guinda a su gran actuación con un disparo lejano ya en los últimos cinco minutos reglamentarios. El esférico se marchó directamente fuera, pero por intentarlo no quedó. El nuevo '3' rojiblanco había completado un debut en Los Cármenes para soñar y ante el que Paco López ya se frota las manos. "Es un chico diferente a lo que teníamos", afirmaba tras el encuentro su entrenador. Pol Lozano ha derribado la puerta del once en su primera titularidad.